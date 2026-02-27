Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom (PL), saiu de Brasília, na quinta-feira (26), com um sinal verde importante para seus planos políticos. Segundo fontes próximas ao gestor ouvidas pelo ac24horas, Bocalom recebeu do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, o aval para permanecer como pré-candidato da sigla ao Palácio Rio Branco, ao menos até a divulgação de uma nova e considerada confiável pesquisa eleitoral.

A articulação em Brasília incluiu agendas com as direções nacionais do Partido Liberal (PL), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e do Avante. O movimento faz parte da estratégia de Bocalom para consolidar viabilidade política fora do eixo governista no Acre.

PSDB descarta confronto com chapa governista

De acordo com as informações apuradas, o PSDB não demonstrou interesse em ingressar em um embate direto contra a chapa governista, que tem como pré-candidata ao governo a vice-governadora Mailza Assis (PP). A legenda integra atualmente a base do governo estadual e tende a manter alinhamento com o grupo político liderado pelo Palácio Rio Branco.

Nos bastidores, a avaliação é de que uma candidatura própria ou alinhada a Bocalom poderia gerar desgaste desnecessário na composição estadual.

Argumentos apresentados ao PL

Na reunião com Valdemar Costa Neto, Bocalom teria apresentado números internos de pesquisa que indicariam desempenho competitivo na disputa estadual. Além disso, argumentou representar o que classificou como a “verdadeira direita” no Acre, perfil que, segundo aliados, poderia transmitir maior segurança ao eleitorado conservador da sigla.

Outro ponto levado à direção nacional foi o potencial de a candidatura estadual fortalecer o palanque do senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) no Acre. A avaliação apresentada é de que, mesmo sendo um estado com colégio eleitoral reduzido, uma candidatura alinhada ideologicamente poderia contribuir para a consolidação de votos no campo da direita.

Bocalom também teria mostrado à executiva nacional nomes considerados competitivos para a formação de uma chapa de deputado federal pelo partido, movimento interpretado como tentativa de estruturar melhor a nominata em comparação ao desempenho de 2022, quando o PL no Acre não conseguiu montar uma chapa considerada robusta.

Avante como “plano B”

Já o Avante teria sinalizado abertura ao diálogo e interesse político em eventual composição. Contudo, sob o ponto de vista estratégico, a sigla é vista por aliados do prefeito como uma alternativa secundária, caso o cenário no PL sofra alterações nos próximos meses.

A prioridade de Bocalom, segundo interlocutores, segue sendo a manutenção da pré-candidatura dentro do PL.

Próximos passos

O ac24horas apurou ainda que Bocalom convocou reunião com seus principais articuladores políticos para esta sexta-feira (27). No encontro, deve relatar os resultados das agendas em Brasília e discutir os próximos passos da estratégia eleitoral.

Embora o aval do presidente nacional represente um avanço, aliados reconhecem que a permanência definitiva da pré-candidatura dependerá da consolidação dos números nas próximas pesquisas e da correlação de forças dentro do próprio partido.