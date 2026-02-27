Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Um levantamento do ac24horas com base em 1.444 votações na Câmara dos Deputados aponta que a bancada federal do Acre tem, em média, 67% de alinhamento com as orientações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O índice de governismo considera se o parlamentar votou de acordo com a posição indicada pelo líder do governo em cada matéria analisada.

Pelo critério adotado pelo Radar da Transparência, são considerados de oposição ao presidente os deputados que votam 25% ou menos das vezes com o governo. No caso do Acre, nenhum parlamentar federal se enquadra nessa faixa, o que indica ausência de oposição formal ao Palácio do Planalto entre os representantes acreanos na Câmara.

Entre os oito deputados federais do estado, o maior índice de alinhamento é o de Meire Serafim (União Brasil), com 92% de votos acompanhando a orientação governista. Em seguida aparecem Zezinho Barbary (PP) e Socorro Nery (PP), ambos com 84%.

Também registram índices elevados Antônia Lúcia (Republicanos), com 81%, e Zé Adriano (PP), com 78%.

Em posição intermediária está Roberto Duarte (Republicanos), com 51% de alinhamento, pouco acima da metade das votações acompanhando o governo.

Já os menores índices entre os deputados acreanos são de Eduardo Velloso (União Brasil), com 47%, e Coronel Ulysses (União Brasil), com 37%. Ainda assim, ambos permanecem acima do patamar de 25% que caracterizaria oposição sistemática, segundo o método utilizado.

O índice de governismo é calculado da seguinte forma: votos iguais à orientação do líder do governo (seja “sim” ou “não”) aumentam o percentual de alinhamento; qualquer voto divergente da orientação, incluindo voto contrário, abstenção ou ausência, reduz o índice. Parlamentares que não atingem o número mínimo de votações exigido não entram no cálculo.