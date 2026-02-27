O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no Acre, Gledson Pereira, publicou nesta sexta-feira (27) um posicionamento nas redes sociais em que reafirma o peso histórico da legenda no Brasil e no estado e envia um recado claro sobre o futuro do partido no cenário eleitoral.

Na publicação, Gledson destaca que o PSDB “tem uma história que se confunde com a construção da estabilidade democrática e do desenvolvimento social do Brasil”, citando a liderança de quadros tucanos no enfrentamento da hiperinflação com o Plano Real e na organização das contas públicas.

Ele afirma ainda que, ao longo de sua trajetória, o partido sempre defendeu a responsabilidade fiscal aliada à sensibilidade social, buscando equilíbrio entre desenvolvimento econômico e justiça social.

Recado em meio a articulações

A manifestação ocorre em meio às movimentações políticas para as eleições de 2026 e ganha relevância após a ida do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), a Brasília nesta semana.

Segundo apurou o ac24horas, Bocalom procurou a direção nacional do PSDB em busca de viabilizar sua pré-candidatura ao governo do Acre dentro da sigla, mas recebeu um “não”.

Nos bastidores, o senador Márcio Bittar (PL), presidente do Partido Liberal no Acre, atua para manter a aliança com o governo estadual, que tem como pré-candidata a vice-governadora Mailza Assis, e prefere consolidar seu projeto de ser o segundo candidato ao Senado na chapa governista. Esse alinhamento reduz o espaço para uma candidatura própria ao governo fora do grupo liderado pelo Palácio Rio Branco.

“Não usar o partido como instrumento de poder”

Sem citar nomes, Gledson afirma que “em momentos como o atual, é natural que muitos tentem se aproximar do partido, buscando ocupar seus espaços e influenciar seus rumos no Acre”.

Ele ressalta, no entanto, que qualquer movimento deve ter “propósito verdadeiro”: reconstruir, fortalecer e devolver ao PSDB o protagonismo que, segundo ele, a legenda sempre teve, e não utilizá-lo apenas como instrumento de poder.

“O PSDB é maior que interesses momentâneos”, escreveu. Para o dirigente, a sigla tem história, legado e compromisso com o Brasil e com o Acre, e aqueles que desejarem integrar o projeto devem agir com espírito público e responsabilidade.

Na publicação, Gledson também relembra a atuação histórica do partido no estado, citando participação em pautas como infraestrutura, ampliação do acesso à saúde e educação e valorização do serviço público. Ele menciona ainda políticas de integração regional e investimentos em qualificação profissional como exemplos de ações que teriam ampliado oportunidades para os acreanos.

O posicionamento sinaliza que a executiva estadual pretende manter o controle das decisões estratégicas da legenda no Acre, em um momento de rearranjos e disputas por espaço no tabuleiro político de 2026.

Veja a transcrição da publicação:

O PSDB tem uma história que se confunde com a construção da estabilidade democrática e do desenvolvimento social do Brasil. Foi sob a liderança de quadros do partido que o país venceu a hiperinflação com o Plano Real e deu passos importantes na organização das contas públicas, criando bases sólidas para o crescimento e a inclusão social. Ao longo de sua trajetória, o PSDB sempre defendeu a responsabilidade fiscal aliada à sensibilidade social, buscando equilíbrio entre desenvolvimento econômico e justiça social.

No Acre, o PSDB também deixou sua marca. Participou de lutas fundamentais pela melhoria da infraestrutura, pela ampliação do acesso à saúde e educação e pela valorização do serviço público. Duas conquistas que simbolizam bem essa atuação foram o fortalecimento das políticas de integração regional, aproximando o Acre do restante do país e dos países vizinhos, e os investimentos em educação e qualificação, que abriram oportunidades reais para milhares de acreanos.

Por isso, é preciso compreender a importância e o tamanho do PSDB. Em momentos como o atual, é natural que muitos tentem se aproximar do partido, buscando ocupar seus espaços e influenciar seus rumos no Acre. Mas é essencial que qualquer movimento nesse sentido venha com propósito verdadeiro: o de reconstruir, fortalecer e devolver ao PSDB o protagonismo que sempre teve, e não apenas utilizá-lo como instrumento de poder.

O PSDB é maior que interesses momentâneos. É um partido com história, com legado e com compromisso com o Brasil e com o Acre. Que todos aqueles que desejam fazer parte dessa caminhada venham com espírito público, com responsabilidade e com a missão de fazer o partido voltar ao cenário e ao tamanho que ele merece.