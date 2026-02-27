Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Acre havia sido apontado pelo Censo Escolar 2025 como o estado com a menor proporção de professores efetivos da rede estadual, com 16,2% de docentes concursados. No entanto, após novas nomeações realizadas pelo governo, o número de professores efetivos passou a ultrapassar o de provisórios. A informação foi repassada à reportagem do ac24horas pela Secretaria de Estado de Educação na manhã desta sexta-feira (27).

De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o percentual de 16,2% colocava o Acre abaixo da média nacional, que é de 48,6%. O estudo considerou apenas vínculos concursados, efetivos ou estáveis, sem incluir contratos temporários.

A Secretaria de Educação informou que o Censo 2025 não contemplou as últimas nomeações, pois elas ocorreram após o encerramento da coleta de dados.

Segundo a pasta, o estado conta atualmente com 6.040 professores efetivos, além da posse de mais 737 profissionais destinados à educação especial. O número de docentes com contrato provisório é de aproximadamente 5 mil, com variação conforme a demanda da rede.

Com a atualização, o quadro atual da rede estadual indica maioria de profissionais efetivos, diferente do cenário apresentado no levantamento nacional.