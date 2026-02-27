Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, começou esta sexta-feira, 27, cumprindo agenda ao lado do governador do Acre, Gladson Cameli, na entrega de títulos definitivos, no âmbito do Programa Minha Terra de Papel Passado, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Além das mais de 300 famílias, o governo do Estado também entregou títulos para igrejas.

“Este é um documento que representa dignidade para as famílias, por garantir a legalização da casa e da terra”, ressaltou Nicolau.

De volta à Rio Branco, o presidente do Poder Legislativo participou de mais um momento histórico para educação do Acre: a posse de todos os aprovados no concurso da pasta, desta vez para educação especial. Com a posse de mais de 740 professores, o governo zera o cadastro de reserva.

“O governador Gladson entra pra história mais uma vez. Primeiro ele realizou o maior concurso da história da educação, contratando mais de 3 mil servidores, entre professores e técnicos administrativos. Agora ela contrata todos os aprovados para os cargos destinados a educação especial. É um marco”, frisou.