A empresa de alimentos Acreaves, localizada na região do Alto Acre, mantém mil colaboradores e afirma que possui vagas abertas para contratação, principalmente destinadas a mulheres. A informação foi confirmada pelo diretor Paulo Santoyo durante entrevista concedida à reportagem do ac24horas nesta sexta-feira (27).

Segundo Santoyo, a empresa passa por dificuldades para conseguir funcionários para algumas vagas disponíveis. “Hoje nós temos 1 mil colaboradores trabalhando e construindo esse projeto junto com a gente, mas a gente tem um monte de vaga aberta disponível para jovens, principalmente para mulheres”, destacou.

De acordo com ele, a estrutura das indústrias foi adaptada para garantir melhores condições de trabalho. “As indústrias foram preparadas para que as mulheres pudessem trabalhar com conforto, sem esforço físico, para poder desenvolver um trabalho adequado”.

Durante a visita, funcionários relataram experiências pessoais na empresa. “Eu passei um ano sem emprego, aí eu vim pra cá, tenho oportunidades e eu tô gostando desse trabalho, tô amando ele”. Outra mulher que trabalha lá disse que o emprego lhe gera perspectivas de crescimento. “Quando eu entrei, eu descobri que a empresa disponibiliza várias oportunidades de crescimento. No futuro quero ser Técnica de segurança, se Deus quiser”, ressaltou.

A empresa também atua em parceria com produtores rurais da região. Um deles, citado na reportagem, vai ampliar a capacidade de produção de 30 mil para 54 mil aves. O diretor avaliou esse crescimento como algo que vem da confiança no projeto. “É muito bom realmente ter a confiança do pequeno produtor rural, ter a confiança da população acreana, a confiança dos parceiros que estão em torno de nós. Isso dá segurança para que a gente possa pensar em novos investimentos, pensar em crescer e levar avante a produção de proteína no estado do Acre”, declarou.

A direção da Acreaves informou que o objetivo é ampliar a produção e fortalecer a cadeia de proteína animal no estado, com oportunidades de emprego e renda na região do Alto Acre.

