Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A equipe da Escola Jader Saraiva Machado, da Vila do V, em Porto Acre, conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18, disputado em Aracaju (SE). A decisão ocorreu nesta quinta-feira (26) e foi definida nos tiros de sete metros, após empate no tempo regulamentar.

Na disputa contra a Escola Tristão de Barros, do Rio Grande do Norte, o confronto terminou igualado e exigiu as cobranças decisivas. As atletas acreanas venceram por 3 a 2 e ficaram com a medalha de ouro.

Continua depois da publicidade

A trajetória da equipe foi marcada por superação. Na fase de grupos, o time encerrou a etapa com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Nas fases eliminatórias, porém, apresentou crescimento técnico e avançou até a decisão, incluindo uma vitória expressiva na semifinal.

No masculino, pela Série Prata da competição, a equipe da Escola Clícia Gadelha foi derrotada pelo Colégio Objetivo, de Maringá (PR), por 25 a 9, e disputará o 7º lugar nesta sexta-feira (27).

Assista ao vídeo:

Vídeos: Handebol JSM