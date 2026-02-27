Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Acre aparece na 13ª colocação no ranking dos estados com maior solvência fiscal do país, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base em informações do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O estado registra índice de 19,6%, indicador que mede o quanto a unidade federativa deve em relação à sua arrecadação recorrente, desconsiderando receitas atípicas.

Continua depois da publicidade

A solvência fiscal representa a relação entre o volume da dívida do estado e sua capacidade de arrecadação regular. Quanto menor o percentual, melhor a saúde fiscal, pois significa que o ente público consegue manter suas obrigações sob controle.

Por outro lado, percentuais elevados indicam maior comprometimento da receita com o pagamento de dívidas, funcionando como sinal de alerta para o equilíbrio das contas públicas.

De acordo com o levantamento, quem lidera o ranking é Mato Grosso, com percentual que varia entre 160% e 210%, conforme a metodologia apresentada no estudo.

Na outra ponta da lista estão Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que aparecem entre os estados com piores índices de solvência fiscal.