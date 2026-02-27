O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 27, um aviso meteorológico de chuvas intensas para o Acre, com grau de severidade classificado como Perigo Potencial (nível amarelo). O alerta segue válido até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.
Conforme o mapa de área de ocorrência divulgado, o aviso abrange praticamente todo o território acreano, incluindo municípios do Vale do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus e Baixo Acre. Entre as cidades sob alerta estão Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro e Acrelândia.