Durante a cerimônia de posse dos 735 novos profissionais da Educação Especial realizada nesta sexta-feira (27), o secretário de Estado de Educação do Acre, Aberson Carvalho, anunciou que todos os mais de 2.600 concursados efetivados no maior concurso da história da rede estadual receberão valores financeiros destinados à compra de notebooks para uso nas atividades pedagógicas.

Segundo o secretário, o benefício tem como objetivo fortalecer o planejamento escolar e dar melhores condições de trabalho aos docentes e técnicos recém-empossados.

“É por isso que o governo do Acre vai dar aos novos concursados valores para compra de computadores para planejamento e outras atividades”, declarou.

Chamamento da Educação Especial é encerrado

Aberson também afirmou que a convocação dos 735 profissionais da Educação Especial, entre professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE), Braile e Libras, encerra o chamamento previsto para essa modalidade no concurso público.

De acordo com ele, com a posse desta sexta-feira, o cadastro da Educação Especial está integralmente atendido, consolidando o que classificou como um marco histórico para a política de inclusão no Estado.

Valorização e avanços salariais

Em discurso, o secretário destacou que a atual gestão promoveu o maior concurso da história da educação acreana, com mais de 2.600 profissionais efetivados. Ele também ressaltou avanços salariais desde 2019.

“Saímos de 2019 para 2026 com um reajuste somatório de mais de 75% no salário inicial. Naquele momento, pagávamos apenas o piso nacional do magistério. Hoje, o Acre paga 15% acima do piso nacional”, afirmou.

Aberson classificou as medidas como parte de uma política de valorização profissional, citando ainda a concessão de abonos em momentos de disponibilidade financeira.

Programas e políticas educacionais

O secretário elencou outras ações implementadas na atual gestão, como o programa Prato Extra, que, segundo ele, garante alimentação diária a 135 mil estudantes da rede pública. Ele rebateu críticas à iniciativa e afirmou que o programa assegura dignidade e segurança nutricional às crianças.

Também mencionou a entrega de material escolar aos alunos e políticas voltadas à equidade educacional, com foco em estudantes em situação de maior vulnerabilidade social.

Professores com décadas de contrato provisório

Um dos momentos mais marcantes do discurso foi o reconhecimento a profissionais que aguardavam a efetivação há décadas. Aberson pediu que levantassem a mão os docentes com mais de 20 anos de contrato provisório que estavam tomando posse.

“Tem professores aqui com mais de 20 anos de contrato provisório. Depois de duas décadas em sala de aula, hoje estão tomando posse de um cargo efetivo. É esse o governo que veio para cuidar dos professores”, afirmou.

Informações detalhadas sobre como vai funcionar a destinação dos recursos ainda não foram detalhadas.