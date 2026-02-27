O governador Gladson Cameli -foto- voltou a repetir em recente ato de gestão em Cruzeiro do Sul, de que a aliança com o MDB para o apoio à candidatura de Mailza Assis (PP) ao governo, está selada. Até aí, morreu Nero, como diz o ditado. Declaração idêntica já fez a vice-governadora Mailza Assis (PP). A questão é que não passaram das palavras a um fato concreto de um anúncio oficial com MDB e Governo reunidos numa coletiva. Não se sabe, por exemplo, com que roupa vai o MDB para este baile. Com a Jéssica Sales (MDB) ocupando a segunda vaga do Senado? Com a Jéssica Sales (MDB) de vice? Quais candidatos a deputado federal do grupo do governo vão migrar para a chapa do MDB? São assuntos que precisam se tornar claros. No momento, essa aliança entre o MDB e Governo se sustenta apenas nas declarações dos seus dirigentes. Ou seja, essa novela do MDB está entediante e obscura. Esse é o quadro.

PREFEITO NÃO É DONO DE VOTO

O senador Sérgio Petecão (PSD) reuniu em sua casa ontem, prefeitos para uma churrascada, tipo secreta, com proibição de fotos. Petecão está enganado com a cor da chita se pensar que os prefeitos garantirão sua reeleição. O prefeito não é dono de voto e nem manda no eleitor. Alguns, dão um pouco de votos; outros, tiram. O Petecão que trate de entrar nos grotões para buscar votos se quiser se reeleger.

TERIA CHAPA DE FEDERAL

Se apoio do prefeito decidisse eleição, o PSD teria uma chapa competitiva para a Câmara Federal, e não correria o sério risco de entrar na eleição fora da disputa para a Câmara Federal.

EUFORIA PALACIANA

Setores palacianos estão eufóricos com uma pesquisa interna na reta do fechamento dos números. Um deles me disse que é o começo da virada.

NÃO TEM O800

Um dos capa-preta do governo revelou ontem ao BLOG que a aliança com o MDB não andou porque os candidatos a deputado federal do bloco governista querem saber qual o teto do Fundo Eleitoral que vão ganhar do partido, caso se filiem. Na política não tem aliança na base do 0800. Enquanto isso não ficar claro a ida para o MDB ficará brecada.

RESOLVE NA PRÓXIMA SEMANA

Conversei ontem com o presidente do MDB, Vagner Sales, sobre o assunto. Disse que embarca para Brasília no início da próxima semana, quando saberá quanto a direção nacional terá para bancar cada candidatura a deputado federal. Esse valor é que marcará se o MDB terá ou não uma chapa competitiva.

MALA ARRUMADA?

É bom deixar claro que nenhum dos dois deu uma declaração pública a respeito, mas corre à boca miúda nos bastidores que a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem e o irmão é deputado Tadeu Hassem estão de mala arrumada para entrar no barco do candidato ao governo, senador Alan Rick (Republicanos). Espaço aberto para confirmarem ou não o boato. Não comento no que isso redundaria, sem a posição oficial de ambos.

SÓ LAMENTAR

Uma das figuras mais importantes do governo disse ontem ao BLOG saber do boato, mas sem confirmação. E ressaltou que ninguém é obrigado a apoiar a candidatura de Mailza Assis (PP) ao governo. “Se for confirmado, lamentamos, mas não vamos implorar e nem negociar para a permanência de ambos no nosso lado”, enfatizou.

NINGUÉM ENTENDEU NADA

O prefeito Tião Bocalom teve a sua candidatura ao governo colocada em observação (no popular barrada) pelo PL. É a mesma coisa que o carrasco retardar por dias a execução. Para um bom entendedor, foi avisado que pode ser mandado embora. Para surpresa geral, o Bocalom mandou fotos suas com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto; com o senador Flávio Bolsonaro (PL) fazendo juras de amor partidário. É a primeira vez que vejo alguém rejeitado comemorar a rejeição. Vivendo e aprendendo.

MELHOR QUE FARIA

O melhor que o prefeito Tião Bocalom faria era se filiar logo em outro partido, montar chapas para deputado estadual e deputado federal e ir para a luta. Na política, o espaço vazio é ocupado. Ninguém fica esperando o que não pode vir. Se a direção nacional do PL tivesse a intenção de tê-lo candidato já teria liberado a emenda. Não precisaria se humilhar.

É BOM LEMBRAR

E é bom lembrar que o dia 4 de abril é o último dia para a troca de partidos. O Bocalom está correndo contra o tempo. Não pode ficar esperando algo que pode não acontecer.

650 MIL REAIS

Não importa de onde vem o dinheiro, de emenda parlamentar ou recurso próprio. Epitaciolândia é um município pobre, carente de serviços públicos eficientes como a coleta de lixo, por isso não há como a prefeitura explicar ao TCE, ao MP o motivo de gastar 650 mil reais com um show da cantora Joelma. Dinheiro que poderia ser usado na Educação, Saúde, coleta de lixo, por exemplo. Vamos aguardar o desfecho dos órgãos de controle.

LEVA SÓ O NOME

Conversei com vários membros do PSDB sobre uma eventual filiação do prefeito Tião Bocalom ao partido. E pelas respostas, se a afiliação acontecer haverá uma debandada. O secretário-geral do PSDB, André Hassem, já disse que é o primeiro a sair e se filiar ao PP.

DATA FATAL

Dia 4 de abril vamos ficar sabendo quem ficará com o Alan Rick, com a Mailza ou com o Bocalom. É a data fatal para novas filiações.

NADA A VER

O secretário da SEGOV, Luiz Calixto, não está entre os que querem a cabeça do secretário de Saúde, Pedro Pascoal. O Calixto segue o que o governador Gladson determina. E não

o tem a caneta para nomear ou demitir. A caneta está com o Camelie em abril com a Mailza.

FRASE MARCANTE

“Nunca sente na cadeira de um homem que pode lhe dizer “levante”.