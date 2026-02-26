Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Via Verde Shopping passou a oferecer um espaço exclusivo para entregadores de delivery. O ambiente foi criado para garantir mais conforto e organização aos profissionais que aguardam a preparação dos pedidos no local.

O espaço aberto conta com cadeiras, banco e tomadas. A proposta é permitir que os entregadores possam descansar, se organizar e recuperar as energias enquanto aguardam os pedidos.

A iniciativa busca valorizar os trabalhadores que atuam diariamente nas ruas e que desempenham papel essencial na logística de entregas. O espaço fica onde há maior fluxo de pedidos, que se concentra na praça de alimentação.

Com a implantação, o Via Verde Shopping passa a oferecer estrutura específica para atender a demanda desses profissionais, que permanecem lá durante parte da jornada de trabalho.