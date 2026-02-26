Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A prisão da prefeita de Cobija, Ana Lúcia Reis Melena, ocorrida nesta quinta-feira (26) no aeroporto da capital boliviana, provocou repercussão na cidade da fronteira. A informação foi detalhada à reportagem do ac24horas pelo diretor de Comunicação da prefeitura, George Zabala.

Segundo Zabala, a prefeita foi detida ao retornar de uma viagem oficial à sede do governo boliviano, onde buscava recursos para o município. “Hoje a nossa prefeita eleita democraticamente, Ana Lúcia Reis Melena, foi apreendida quando chegava de avião, de uma viagem que ela fez para a sede de governo, capital, para o país onde ela estava fazendo gestões para o município, buscando recursos para o município”, afirmou.

De acordo com o diretor, a população está abalada com a situação. “Na verdade, a população do município hoje está consternada, preocupada, triste pela situação que vivemos”, declarou.

Dívidas e processos antigos

Zabala explicou que a prisão não está relacionada a atos praticados pela atual gestão, mas a processos antigos envolvendo dívidas institucionais da prefeitura. “Como prefeita, nenhum. No caso, é a instituição que tem uma dívida com pessoas que foram demitidas injustamente, por pessoas que tinham processos que não foram pagos, benefícios sociais, entre outros”, disse.

Ele informou que existiam cerca de 50 mandados de “apreensão” contra a prefeita. Entre as pendências estão ações movidas por ex-servidores e por ex-vereadores que cobraram pagamento de bônus de fronteira referente a gestões anteriores. “Esses processos estão saindo agora e a justiça optou por fazer a apreensão da prefeita”, afirmou.

O diretor destacou que, no país, os processos são vinculados à pessoa física do gestor. “No caso da justiça, o que a gente vê que está errado no nosso país é que nesse caso os processos são assumidos pelo CPF e não pelo CNPJ. A prefeita chegou e está assumindo processos antigos. E o próximo prefeito que chegar vai assumir o mesmo processo”, declarou.

Situação financeira do município

Conforme informações repassadas por autoridades locais, o valor estimado da dívida da prefeitura é inferior a 1 milhão de bolivianos. Os débitos envolvem serviços sociais, limpeza urbana, servidores e vereadores.

Zabala afirmou que a gestão enfrenta dificuldades financeiras. “Essa gestão foi uma gestão muito difícil, porque o município de Cobija está sem recursos, está com dívidas no banco, e é uma situação que não é só em Cobija, é na Bolívia inteira”, disse.

Funcionamento da prefeitura e clima na cidade

Apesar da prisão, a prefeitura segue com atendimento normal. Servidores mantiveram horários regulares de trabalho. Segundo relato da reportagem, o gabinete da prefeita permanece fechado, com objetos pessoais e documentos ainda no local.

A prefeita está em uma unidade prisional localizada a cerca de 25 quilômetros da cidade e deve comparecer à Justiça apenas na próxima semana para prestar depoimento.

Nas ruas, o comércio funciona com movimento reduzido. Moradores demonstram surpresa com o caso, mas evitam se manifestar publicamente. A situação política e econômica do país também é apontada como fator de instabilidade.