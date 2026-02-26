Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Dois homens foram presos na noite de quarta-feira (25) por tráfico de drogas na região do bairro São Francisco, na parte alta da cidade. A ação foi realizada por uma guarnição do Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar.

Gabriel de Souza Pessoa, de 35 anos, e Jamim Souza de Oliveira, também de 35, foram conduzidos à Delegacia de Flagrante e autuados com base no artigo 33 da Lei 11.343, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento de rotina no Vale do Açaí quando ouviram dois homens gritando em via pública, “é promoção, é promoção, quem comprar uma cabeça leva a seda de graça”.

Segundo o relato policial, a dupla oferecia seda para confeccionar cigarro como brinde para quem adquirisse porções de cocaína ou maconha.

Ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir e lançaram parte da droga em um córrego próximo ao local. Ambos foram alcançados, imobilizados e presos.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 60 gramas de maconha, porções de cocaína e R$ 472 em dinheiro. O material foi apresentado na delegacia como prova do flagrante. Os dois permanecem à disposição da Justiça.