Quatro rodadas depois, o Santos pode, enfim, respirar e comemorar três pontos. Jogando na Vila Belmiro, pela quarta rodada, o Peixe venceu o Vasco por 2 a 1 jogando para um público modesto – apenas 8 mil pessoas – e saiu da lanterna do Brasileirão, empurrando o adversário para a última posição do campeonato.

Apesar de um início pouco iluminado, Neymar se recuperou e foi o nome do jogo. Foi cirúrgico, convertendo as melhores chances que teve, com direito a um belo gol de cobertura em Léo Jardim. Agora, o time vai à 13ª colocação, com quatro pontos em três jogos.

O Vasco, por outro lado, mergulha na crise. Sob o comando de Bruno Lazaroni, que assumiu de forma interina depois da queda de Fernando Diniz, o time ocupa a 20ª posição. No próximo fim de semana, mais uma missão complicada: reverter o resultado ruim na semifinal do Carioca diante do Fluminense. No último domingo (22), no jogo de ida, o time perdeu por 1 a 0 para o rival.

O jogo

Lá e cá – os primeiros minutos de Santos e Vasco foram marcados por uma grande chance e uma resposta à altura, mesmo diante de muitos erros de passe. Moisés puxou um bom contra-ataque pelo lado, mas ninguém apareceu para finalizar. Do lado carioca, Nuno Moreira bateu para o gol cara a cara com Brazão, que fez uma grande defesa.

Neymar parecia desatento na troca de passes, mas bastou ser acionado em boas condições uma vez, não decepcionou. Moisés abriu na esquerda para o camisa 10, que ajeitou e bateu cruzado, sem chance para Léo Jardim. Na comemoração, ele dançou, assim como o companheiro de seleção Vini Jr.

As provocações feitas pelo craque do Santos diante da torcida do Vasco causaram uma discussão com Thiago Mendes. O volante se aproximou do rosto de Neymar – ao mesmo tempo que o árbitro -, que simulou uma agressão. Os dois foram advertidos com o cartão amarelo.

Miguelito vacilou no meio de campo, e Gómez aproveitou, avançando pela esquerda. O cruzamento nos pés de Barros resultou no empate cruzmaltino, fechando um primeiro tempo muito brigado e sem grandes lances.

O clima quente entre Neymar e Thiago Mendes continuou quente. Na saída para o intervalo, o camisa 10 chamou Thiago Mendes de “babaca”. “Sempre ele. Sempre ele quer arrumar confusão, sempre ele quer dar uma de machão, é sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Então vamos ver se ele é homem o suficiente para me quebrar de novo.”

Na volta ao campo, eles se estranharam novamente, com Neymar pedindo a expulsão do vascaíno por uma mão no rosto. A confusão terminou sem cartões vermelhos, mas com muita reclamação.

A chuva apertou, e depois de uma bola fora de Thaciano, Neymar, mais uma vez, apareceu para resolver a parada. Em um lançamento perfeito de Arão, o camisa 10 se lançou para o ataque, e no erro da defesa do Vasco, partiu livre para a área, finalizando com um golaço de cavadinha, fazendo 2 a 1.

Com Rony em campo, o Santos apostou em alguns lançamentos enquanto o Vasco se adiantava em busca do empate. No abafa, em uma sobra de bola ou outra, era o camisa 11 que desafogava a equipe, procurando Neymar em campo.