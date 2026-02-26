Mais de 60 redes de pesca que estavam sendo utilizadas irregularmente nos rios Moa e Juruá foram aprendidas, em uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -Ibama,em parceria com a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira,26. Pescadores flagrados praticando a atividade em período proibido foram autuados.

De acordo com o Ibama, as 67 redes apreendidas variavam entre 10 e 50 metros de comprimento. As multas aplicadas variam de R$ 700 a R$ 100 mil, conforme o Decreto nº 6.514/2008, e todos os equipamentos utilizados na infração foram apreendidos.

O objetivo da operação Rios Federais é combater a pesca ilegal na região durante o período de defeso, que vai de 15 de novembro a 15 de março. Durante esses quatro meses, a pesca comercial é suspensa para permitir a reprodução dos peixes e proteger a biodiversidade aquática. Apenas a pesca de subsistência, feita com linha de mão, vara e anzol, é permitida, desde que destinada ao consumo próprio. Os pescadores registrados também têm direito ao auxílio-defeso, uma ajuda financeira concedida durante a paralisação da atividade.

“A Operação Rios Federais é essencial para proteger os recursos naturais da região. A fiscalização garante que os peixes possam se reproduzir livremente e que a fauna e a biodiversidade local sejam preservadas para as futuras gerações. Sem ações como esta, corremos o risco de comprometer o equilíbrio ambiental e a sobrevivência de espécies fundamentais para a Amazônia”, citou o Ibama.

O Grupamento de Operações Especiais da PM de Cruzeiro do Sul deu apoio ao Ibama na ação. “ O grupamento de operações especiais, que atua muito na área ribeirinha, deu esse apoio por parte da nossa CPE, Companhia de Policialmente Especializado e aproveitou para fazer levantamentos de criminosos, rotas de tráfico etc”, pontuou o comandante em exercício da PM de Cruzeiro do Sul, capitão Thales Campos.

A fiscalização deve continuar ao longo do período de defeso, com novas ações previstas em diferentes trechos dos rios da região do Juruá.