O governador do Acre, Gladson Camelí, publicou nesta quinta-feira (26) um vídeo em suas redes sociais para anunciar a posse de novos servidores da área da Educação.

Na gravação, feita de forma descontraída, o chefe do Executivo estadual confirmou que a nomeação ocorrerá nesta sexta-feira (27). “Com certeza amanhã vamos dar posse para novos servidores da educação. Esse é o nosso compromisso de levar uma boa educação para todos os acrianos”, afirmou.

O governador destacou que a medida integra o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede pública de ensino no estado.

A posse dos novos servidores atende à demanda da Secretaria de Educação e deve reforçar o quadro de profissionais nas escolas.

Veja o vídeo: