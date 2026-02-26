Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana 2026 para o Lanús, nesta quinta-feira (27), de virada, em pleno Maracanã, após levar dois gols nos minutos finais da prorrogação. Os argentinos venceram por 4 a 2 no placar agregado.

O time argentino conquistou o troféu inédito graças ao zagueiro Canale, que subiu muito bem em cobrança de escanteio aos 118 minuto, e ao atacante Aquino, que fez mais um, já nos acréscimos, em contra-ataque.

No tempo normal, o Flamengo venceu a partida por 2 a 1, após sair perdendo graças a uma lambança defensiva. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, viraram o jogo e levaram a decisão para a prorrogação.

Com a derrota diante de quase 65 mil torcedores, o Flamengo chega ao segundo título perdido em cerca de um mês em 2026. Antes, o Rubro-Negro já havia desperdiçado a chance de ganhar a Supercopa do Brasil ao ser derrotado pelo Corinthians.

Lanús surpreende após lambança do Flamengo

O Lanús entrou no Maracanã com uma postura, de certa forma, surpreendente. Teve a posse da bola nos primeiros dez minutos, mas viu o Flamengo assustar duas vezes em finalizações de Carrascal.

A primeira chance mais clara, porém, foi aos 25 minutos com Gonzalo Plata, que arrancou do campo de defesa em velocidade, superando os defensores, mas tentou finalizar com o pé ruim, o direito, e acabou jogando a bola para fora.

Aos 28, o Lanús surpreendeu. O Flamengo trocava passes no meio de campo quando Ayrton Lucas tentou recuar para Rossi. O goleiro argentino escorregou, Castillo chegou antes, fintou Rossi e finalizou de longe para o gol vazio — veja como foi.

Flamengo reage rapidamente e empata

A torcida chegou a vaiar Rossi e Ayrton Lucas, mas, antes de o drama piorar, o Flamengo achou o empate também em um erro individual do time adversário, cinco minutos depois de sair atrás no placar.

Varela tentou cruzamento pela direita, Carrera se lançou na bola com os braços abertos e cometeu pênalti claro. Na cobrança, Arrascaeta bateu forte, rasteiro e cruzado, sem chances para o goleiro Losada.

O Flamengo empatava a partida, mas seguia atrás no placar agregado. Apesar de ainda precisar de dois gols para ser campeão, o Rubro-Negro não chegou a assustar mais antes do intervalo.

Mudanças de Filipe Luís após o intervalo

O Flamengo até voltou com o mesmo time para a etapa final, mas, sem levar perigo, viu o técnico Filipe Luís trocar quatro peças antes dos 20 minutos, buscando dar mais poder de fogo ao time carioca.

Primeiro, Éverton Cebolinha e Pedro entraram nas vagas de Samuel Lino e Carrascal; oito minutos depois, Lucas Paquetá e Jorginho substituíram Plata e Evertton Araújo.

Paquetá, inclusive, gerou o primeiro grande momento do segundo tempo, aos 26 minutos, quando Varela cruzou, Arrascaeta desviou e a bola apareceu para o camisa 20 finalizar forte de pé esquerdo e Losada espalmar.

Flamengo empata com mais um pênalti

A virada rubro-negra veio, mais uma vez, numa penalidade máxima. Em um lance confuso na entrada da área, a bola sobrou com Arrascaeta, que passou entre dois defensores do Lanús.

Enquanto o uruguaio ultrapassava a dupla e se projetava na direção do gol, Sepúlveda acabou tocando no pé do flamenguista, que ainda foi acertado no joelho, já depois da linha da área.

Jorginho, principal cobrador do time e de volta após quase um mês afastado por lesão, assumiu a responsabilidade, cobrou com segurança no meio do gol e empatou o placar agregado em 2 a 2.

A torcida do Flamengo no Maracanã se animou de vez, mas o time não conseguiu superar a retranca do Lanús, que soube segurar o jogo como manda a tradição argentina, e levou a decisão para a prorrogação.