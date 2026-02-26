Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Nesta quinta-feira (26) o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, cumpriu agenda institucional em Brasiléia com o senador boliviano Freddy Castillo. O encontro reforçou o compromisso com o fortalecimento das relações institucionais entre Brasil e Bolívia e teve como foco principal a ampliação do diálogo bilateral e a construção de pautas voltadas ao desenvolvimento econômico, à integração regional e à melhoria do ambiente de negócios nas cidades fronteiriças.

Zé Adriano destacou a importância de estreitar as relações entre os governos federais dos dois países, promovendo soluções concretas para demandas que impactam empresários, trabalhadores e estudantes.

Continua depois da publicidade

Entre os temas tratados estiveram as altas taxas cobradas de estudantes brasileiros que cursam ensino superior na Bolívia, a viabilidade da implantação de um Porto Seco em território boliviano para fortalecer a importação e exportação, além da necessidade de reduzir entraves para abertura de empresas por estrangeiros na Bolívia. Também foi defendida a formalização e o fortalecimento institucional da fronteira, com a realização de encontros oficiais permanentes entre autoridades dos dois países.

“Esses encontros buscam discutir soluções para reduzir entraves, ampliar oportunidades comerciais e fortalecer a cooperação bilateral, na construção de ações conjuntas às limitações impostas pela dinâmica fronteiriça”, afirmou Zé Adriano.

Durante a agenda, o senador Freddy Castillo assumiu o compromisso de avaliar as demandas apresentadas, dialogar com universidades sobre as taxas aplicadas a estudantes estrangeiros e analisar medidas que favoreçam o ambiente empresarial e a cooperação formal entre Brasil e Bolívia.

A reunião contou ainda com a participação de representantes do setor produtivo, como Edson Oliveira, sócio proprietário do Grupo J. Cruz; Teófilo Lessa, da TL Engenharia; Carlos Afonso Cipriano, presidente do Sinduscon/AC; e Claudenir de Araújo, vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-AC).