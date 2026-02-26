Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Samira venceu a sétima Prova do Líder do BBB 26 (Globo). O Paredão, dessa vez, será falso.

O que aconteceu

Continua depois da publicidade

Dessa vez, a prova foi dividida em duas etapas. A primeira fase ocorreu à tarde e a segunda ao vivo.

Os brothers foram divididos em duelos, jogando bolas em um escorregador para marcar pontos, e os vencedores de cada um passaram para a etapa final. Solange, Samira, Milena, Breno, Babu, Jonas e Leandro disputaram essa fase.

Na fase final, eles enfrentaram uma versão maior da etapa classificatória. Cada jogador tinha 3 bolas para lançar em um escorregador, que cairia no alvo giratório, com diferentes pontuações.

Vencia a prova aquele que fizesse a maior pontuação.

Com 110 pontos, Samira se tornou a sétima Líder do programa.