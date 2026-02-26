Samira venceu a sétima Prova do Líder do BBB 26 (Globo). O Paredão, dessa vez, será falso.
O que aconteceu
Dessa vez, a prova foi dividida em duas etapas. A primeira fase ocorreu à tarde e a segunda ao vivo.
Os brothers foram divididos em duelos, jogando bolas em um escorregador para marcar pontos, e os vencedores de cada um passaram para a etapa final. Solange, Samira, Milena, Breno, Babu, Jonas e Leandro disputaram essa fase.
Na fase final, eles enfrentaram uma versão maior da etapa classificatória. Cada jogador tinha 3 bolas para lançar em um escorregador, que cairia no alvo giratório, com diferentes pontuações.
Vencia a prova aquele que fizesse a maior pontuação.
Com 110 pontos, Samira se tornou a sétima Líder do programa.