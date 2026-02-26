Uma idosa de de 89 anos, que precisava de atendimento médico urgente na comunidade Nova Cintra, zona rural de Rodrigues Alves, foi resgatada na tarde de desta quarta-feira, 25, pelo o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo o Corpo de Bombeiros do Juruá, a informação inicial era de que a senhora tinha problemas respiratórios e estava possivelmente com a saturação alterada.
Durante o deslocamento, as condições do ramal, com trechos de areia e barro vermelho, limitaram o avanço da ambulância, por isso o Samu aguardou em um ponto seguro enquanto a guarnição avançou com a viatura do CBMAC até a residência.
No local, foi confirmado que a saturação estava alterada e iniciaram-se os primeiros atendimentos com um cilindro de oxigênio levado pela equipe do Samu.
Após a estabilização da saturação, a paciente foi colocada com segurança na viatura do CBMAC para ser levada até o ponto de encontro onde o SAMU aguardava na entrada do ramal.
Já no início da noite, a idosa foi entregue à equipe do Samu para continuidade do atendimento médico e encaminhamento à unidade de saúde.
A missão contou com o apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar, que disponibilizou um quadriciclo, que não chegou a ser usado na ação.