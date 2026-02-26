Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Uma idosa de de 89 anos, que precisava de atendimento médico urgente na comunidade Nova Cintra, zona rural de Rodrigues Alves, foi resgatada na tarde de desta quarta-feira, 25, pelo o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Juruá, a informação inicial era de que a senhora tinha problemas respiratórios e estava possivelmente com a saturação alterada.

Continua depois da publicidade

Durante o deslocamento, as condições do ramal, com trechos de areia e barro vermelho, limitaram o avanço da ambulância, por isso o Samu aguardou em um ponto seguro enquanto a guarnição avançou com a viatura do CBMAC até a residência.

No local, foi confirmado que a saturação estava alterada e iniciaram-se os primeiros atendimentos com um cilindro de oxigênio levado pela equipe do Samu.

Após a estabilização da saturação, a paciente foi colocada com segurança na viatura do CBMAC para ser levada até o ponto de encontro onde o SAMU aguardava na entrada do ramal.

Já no início da noite, a idosa foi entregue à equipe do Samu para continuidade do atendimento médico e encaminhamento à unidade de saúde.

A missão contou com o apoio do 6º Batalhão da Polícia Militar, que disponibilizou um quadriciclo, que não chegou a ser usado na ação.