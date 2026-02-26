Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A inauguração da Creche Municipal Maria Íris Nobre Cavalcante, nesta quinta-feira, 26, marcou um momento histórico para Senador Guiomard, mais conhecida como Quinari. Localizada no bairro Chico Paulo, a unidade é a primeira creche da história do município e passa a oferecer quase 300 vagas para a educação infantil.

A obra teve início com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao longo dos anos, porém, a construção ficou paralisada em razão da interrupção de repasses federais, o que comprometeu o andamento do projeto.

A retomada foi possível após a repactuação autorizada pela Medida Provisória 1174/2023, que permitiu a regularização de obras classificadas como inacabadas ou paralisadas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec). O senador Alan Rick atuou na defesa e aprovação da medida no Congresso Nacional, garantindo segurança jurídica para redefinição de prazos e valores e possibilitando a retomada da construção.

“Lembro bem que estive lá com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, com a lista das creches e escolas que estavam com as obras inacabadas em todo o Acre. E conseguimos a repactuação de todas elas. Em breve, estaremos entregando a Escola Socorro Frota em Brasiléia, a Hermano Filho em Sena e várias outras”, disse Alan Rick, que também parabenizou o Senador Márcio Bittar por garantir os recursos que proporcionaram a entrega da primeira creche ao povo do Quinari.

“Parabéns ao amigo Márcio Bittar pelo olhar carinhoso com as nossas crianças, com as mães que precisam trabalhar com tranquilidade, sabendo que os filhos estão bem cuidados, seguros, aprendendo e parabéns também a prefeita Rosana Gomes, pelo compromisso com este povo. Hoje, o Quinari vive um dia histórico e fico feliz de também poder contribuir. Juntos a gente pode mais”, declarou.

A dona de casa Osenilda Lopes, mãe do pequeno Vinícius, de 2 anos, falou emocionada sobre a importância da nova unidade para as famílias.

“Agora vou poder trabalhar. Antes não podia, porque precisava cuidar dele e não tinha com quem deixar. Para nós, mães, essa creche muda tudo.”

Novos investimentos

O senador Alan Rick aproveitou o momento para reforçar sua atuação recente em Brasília na busca por novos investimentos para Senador Guiomard.

“Estive nos ministérios buscando mais recursos para os nossos municípios. Senador Guiomard está no meu coração e temos trabalhado para atender as demandas que chegam até nós.”

Na ocasião, o parlamentar anunciou mais R$ 2 milhões para a área da saúde do município, com foco no fortalecimento do atendimento, especialmente às pessoas com transtornos do desenvolvimento e autismo.

Alan Rick também informou que já estão assegurados R$ 3,5 milhões para a revitalização do Parque Águas do Quinari.

A cerimônia tcontou com a presença do senador Márcio Bittar, do deputado federal Roberto Duarte, da prefeita Rosana Gomes, do vice-prefeito Ney do Miltão, da secretária municipal de Educação Maria Elisângela Martins da Silva e vereadores do município.