Gabby Dobbins, acreana de Sena Madureira, está na disputa pelo título de “Modelo do Ano” no FFW Brasil Fashion Awards 2025, considerada a principal premiação da moda nacional. A lista com a nomes das candidatas foi divulgada nesta quinta-feira (26), nas redes sociais do FFW Brasil, com a lista de semifinalistas em 11 das 16 categorias.

Segundo o FFW Brasil, os nomes foram selecionados com base nas realizações ao longo de 2025 e no impacto de cada profissional na indústria. Os finalistas serão anunciados em março, e os vencedores conhecidos na cerimônia marcada para 27 de abril. A premiação também contará com categorias decididas por voto popular.

A acreana vem ampliando sua presença no cenário fashion desde que participou da São Paulo Fashion Week aos 17 anos. Meses depois, estreou na Paris Fashion Week, em outubro, ao desfilar com exclusividade para a grife francesa Chloé, consolidando projeção internacional.

Com ascendência indígena herdada da bisavó da etnia Huni Kuî, Gabi passou a chamar atenção pela trajetória rápida e pela representatividade nas passarelas.

Além da acreana Gabby Dobbins, outra representante da região Norte também aparece na disputa: a modelo Luíza Perote, natural de Humaitá, no Amazonas.

Com carreira internacional em ascensão, ela já desfilou para grandes grifes e ganhou destaque ao estampar a capa da Vogue Brasil, consolidando seu nome entre as modelos brasileiras mais promissoras da atualidade.