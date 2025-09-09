Zequinha Lima garante atendimento para mais de 90 crianças na Pastoral, em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, visitou nesta terça-feira, 9, a sede da pastoral no bairro Miritizal, acompanhado da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, do bispo Dom Flávio Giovenale e da coordenadora local, Maria Raimunda da Mota, conhecida como Coquinha. A gestão dele é parceria da Pastoral da Criança, garantindo atendimento para mais de 90 meninos e meninas dos bairros Miritizal, Cruzeirão e comunidades adjacentes. As ações envolvem aulas de violão, práticas esportivas, pintura, artesanato e outras oficinas, além do fornecimento de merenda diariamente.

Zequinha reafirmou o compromisso da gestão em buscar alternativas para melhorar a estrutura de atendimento às crianças e adolescentes. “Nós não conseguiríamos fazer sozinhos e por isso trazemos todo esse apoio para a Pastoral da Criança que presta um serviço com amor e carinho, que transforma vidas. Sabemos das dificuldades estruturais enfrentadas e vamos buscar um espaço alternativo, além de recursos financeiros, para que este projeto continue crescendo e nunca seja interrompido”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

De acordo com a coordenadora Coquinha, a parceria com a Prefeitura é fundamental para garantir às crianças acesso a atividades no contraturno escolar, em uma faixa etária que vai de 6 a 14 anos. “Atendemos hoje 98 crianças em dois núcleos, no Miritizal e no Santa Clara. Muitas famílias vivem em situação de vulnerabilidade, sem condições de oferecer atividades educativas e de lazer aos filhos. Se não fosse esse trabalho, as crianças ficariam expostas a muitos riscos”, ressaltou a coordenadora.

A Pastoral da Criança atua em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. O objetivo é promover a inclusão social e garantir oportunidades de aprendizado, convivência e desenvolvimento para crianças em situação de vulnerabilidade.

“Aqui elas recebem ensinamentos para a vida, são acolhidas e encontram um espaço de proteção. Nosso compromisso é continuar fortalecendo esse trabalho tão importante para Cruzeiro do Sul”, reforçou o prefeito Zequinha Lima.