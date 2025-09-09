Menu

Zé Lopes sugere desconto salarial a vereadores que atrasam sessões na Câmara

Foto: Jardy Lopes/ac24horas
A sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta terça-feira (9) começou, mais uma vez, com atraso, desrespeitando o horário regimental de 8h30. O problema, já recorrente, gerou críticas do vereador Zé Lopes (REPUBLICANOS), que propôs descontos salariais para os parlamentares que não cumprem o horário. Ele também cobrou uma postura mais firme da presidência, fazendo referência ao ex-vereador e ex-presidente da Câmara, N. Lima, conhecido por sua rigidez com os horários.


Segundo Zé Lopes, a Câmara possui um sistema de controle de presença que registra a participação dos vereadores no início e no final das sessões. “Como qualquer trabalhador, se você não trabalhar, não recebe. Um desconto de salário, eu acho que ia funcionar muito bem”, defendeu. Ele destacou que o regimento interno prevê a primeira chamada às 8h e, em caso de falta de quórum, uma nova chamada às 8h15. Contudo, às 8h30 de hoje, apenas seis dos 17 vereadores estavam presentes, quando o quórum mínimo exigido é de nove parlamentares, após redução do número original de 11.


O vereador também criticou a falta de cobrança por parte da presidência. “Falta um capitão mais firme”, afirmou, relembrando a gestão do ex-presidente N. Lima, que, segundo ele, mantinha maior compromisso com os horários. Lopes citou ainda uma sessão na última quinta-feira, que durou apenas 26 minutos devido ao baixo quórum, evidenciando o descaso com os trabalhos legislativos.

Na ordem do dia, a sessão prevê uma audiência pública, solicitada pelo vereador João Paulo Silva (PODEMOS), para discutir “saúde mental e prevenção ao suicídio”. O tema, de grande relevância social, especialmente no contexto do Setembro Amarelo, campanha nacional de conscientização sobre o suicídio, acabou prejudicado pelo atraso no início dos trabalhos.


