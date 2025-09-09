Vídeo mostra jovem sendo agredida por mulheres em Sena Madureira

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um episódio de violência ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é agredida por um grupo de mulheres, supostamente a mando de integrantes do crime organizado, segundo relatos de moradores da região.

A gravação mostra o momento em que as agressoras derrubam a vítima no chão e passam a espancá-la com socos, chutes e puxões de cabelo.

Nas imagens é possível ver que pelo menos quatro mulheres participam ativamente da agressão, enquanto outra pessoa registra a cena e algumas apenas assistem, sem intervir.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem nem sobre a identidade das envolvidas no ataque.

Com informações do Yaco News