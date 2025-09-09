Menu

Vídeo mostra jovem sendo agredida por mulheres em Sena Madureira

FOTO: REPRODUÇÃO
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um episódio de violência ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é agredida por um grupo de mulheres, supostamente a mando de integrantes do crime organizado, segundo relatos de moradores da região.


A gravação mostra o momento em que as agressoras derrubam a vítima no chão e passam a espancá-la com socos, chutes e puxões de cabelo.


Nas imagens é possível ver que pelo menos quatro mulheres participam ativamente da agressão, enquanto outra pessoa registra a cena e algumas apenas assistem, sem intervir.

Anúncio


Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem nem sobre a identidade das envolvidas no ataque.


Com informações do Yaco News


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Jarude denuncia bloqueio de mais de R$ 400 mil pela Secretaria de Esportes
Jarude denuncia bloqueio de mais de R$ 400 mil pela Secretaria de Esportes
Greve no transporte coletivo paralisa ônibus a partir de quarta (10) por tempo indeterminado
Greve no transporte coletivo paralisa ônibus a partir de quarta (10) por tempo indeterminado
Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco
Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco
Recursos do Idaf serão usados em obras de infraestrutura, diz Deracre
Recursos do Idaf serão usados em obras de infraestrutura, diz Deracre
Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube
Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube
Após protestos de moradores, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias
Após protestos de moradores, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube