Vereador justifica atraso em sessão por exame de próstata e é aplaudido

O vereador José Aiache (PP) chamou a atenção durante a sessão da Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (9) ao justificar seu atraso com uma causa inusitada: a realização de um exame de próstata. Em meio a recorrentes críticas sobre os constantes atrasos dos parlamentares para o início das sessões, a explicação de Aiache foi recebida com aplausos pelos colegas.
Em sua fala, o vereador destacou a importância da prevenção ao câncer de próstata, que, segundo ele, “mata 17 mil homens no Brasil” anualmente. Aiache defendeu a realização do exame como uma prática rotineira e essencial para a saúde masculina. “Não custa nada a todos fazer. Vamos nos cuidar, que não faz mal nenhum, é um exame normal como qualquer outro. A gente faz o exame, vem trabalhar normalmente, não precisa nem atestado”, justificou o parlamentar.