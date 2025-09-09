Prefeitura de Rio Branco quer elevar subsídio do transporte público em R$ 0,50 por passageiro

A Prefeitura de Rio Branco encaminhou à Câmara Municipal, nesta terça-feira (9), um Projeto de Lei (PL) que propõe o aumento de R$ 0,50 no subsídio do transporte público coletivo da capital. O projeto, enviado em regime de “urgente urgentíssimo”, eleva o valor do subsídio por passageiro de R$ 2,63 para R$ 3,13, mantendo a tarifa ao usuário em R$ 4,00. A medida visa cobrir os custos operacionais do sistema, impactados pela alta dos preços do diesel e outros insumos, conforme justificativa do executivo municipal.

De acordo com a prefeitura, o ajuste é necessário devido aos “altos índices inflacionários” que encareceram a operação do transporte público nos últimos dois anos, desde o último reajuste. O PL destaca que o subsídio é uma medida temporária para garantir a continuidade do serviço até a conclusão do processo licitatório para a contratação definitiva de empresas operadoras. “Não podemos deixar nossa população tão sofrida mais uma vez à mercê do déficit do Sistema de Transporte Público”, reforça o texto do executivo.

Em 2024, a Câmara já havia aprovado mais de R$ 11 milhões para a manutenção do sistema de transporte coletivo. No entanto, o novo projeto enfrenta críticas nos bastidores. Vereadores, incluindo alguns da base aliada do prefeito, apontam a ausência de documentos essenciais, como estudo técnico tarifário e análise de impacto orçamentário. Na semana passada, o vereador André Kamai solicitou formalmente o estudo técnico, mas o requerimento foi rejeitado pela maioria da Casa Legislativa.

