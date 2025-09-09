Paralisação no transporte coletivo de Rio Branco é suspensa

A paralisação do transporte público coletivo em Rio Branco, que estava prevista para a quarta-feira (10), conforme anunciado na Câmara Municipal pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (Sinttrapac) nesta terça-feira (9), foi suspensa.

O presidente do sindicato que representa os trabalhadores, Antônio Neto, disse ao ac24horas que a suspensão ocorre após reunião com representantes da prefeitura da capital, no fim da tarde de hoje (9). “Teremos outras reuniões amanhã ao longo do dia”, complementou.

A decisão anterior, de paralisação dos serviços, foi motivada pela falta de reajuste salarial dos rodoviários, que não recebem aumento desde maio, e pela reprovação indireta de um Projeto de Lei (PL) municipal que poderia injetar mais R$ 0,50 no subsídio do sistema de transporte público.

Os trabalhadores depositavam esperanças na aprovação do PL enviado pelo Executivo municipal nesta terça-feira (9), sem prévio aviso até para a base, que visava elevar o subsídio do transporte coletivo. No entanto, o projeto nem chegou a entrar em pauta na sessão, devido à ausência de anexos essenciais.