Greve no transporte coletivo paralisa ônibus a partir de quarta (10) por tempo indeterminado

A capital acreana acordará amanhã sem o serviço de transporte coletivo, após o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (Sinttrapac) anunciar, ao final da sessão da Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (9), uma paralisação total dos ônibus a partir do primeiro horário da quarta-feira (10). A decisão, tomada por tempo indeterminado, é motivada pela falta de reajuste salarial dos rodoviários, que não recebem aumento desde maio, e pela reprovação indireta de um Projeto de Lei (PL) municipal que poderia injetar mais R$ 0,50 no subsídio do sistema de transporte público.

Os trabalhadores depositavam esperanças na aprovação do PL enviado pelo Executivo municipal nesta terça-feira (9), sem prévio aviso até para a base, que visava elevar o subsídio do transporte coletivo. No entanto, o projeto nem chegou a entrar em pauta na sessão de hoje, devido à ausência de anexos essenciais.

A paralisação, oficializada por ofício entregue à empresa Ricco Transportes, afeta diretamente cerca de 400 a 420 rodoviários, responsáveis pela operação de 105 ônibus na frota da capital. O sindicato garante que a mobilização respeitará a legislação, mantendo as porcentagens mínimas de operação exigidas por lei durante negociações.

O presidente do sindicato que representa os trabalhadores, Antônio Neto, enfatizou a urgência da medida e apelou pela compreensão da população. “A gente vem buscando esse diálogo com a empresa para respeito do reajuste do trabalhador, desde maio a empresa alega que não tem condições de fazer sem o reajuste do subsídio, e o trabalhador não pode ficar sem reajuste”, afirmou Neto.

Ele destacou que a data-base para revisão salarial da categoria é em maio, e os rodoviários “seguraram” a insatisfação até agora na expectativa da votação do subsídio. “A empresa disse que só dá o nosso reajuste se houver a liberação do subsídio. Então a gente já esperou demais e aí a partir de amanhã, já está todo mundo oficializado, a gente vai fazer a paralisação. Peço a compreensão da população de Rio Branco, mas, infelizmente, a gente vai ter que tomar essa decisão”, completou o sindicalista, que evitou apontar culpados diretamente. “Eu não quero dizer quem é culpado, quem não é. Essa parte a empresa ela tem que ver com a prefeitura. Eu falo pelo trabalhador, que o trabalhador não pode ficar sem o reajuste, porque tudo já subiu, as coisas sobem, a inflação subiu e a gente precisa do nosso reajuste.”

Apesar da paralisação, a frota que opera com 105 ônibus na circulação regular, deve continuar o serviço com 30% dos veículos, como manda a legislação.