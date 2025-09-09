Menu

Greve no transporte coletivo paralisa ônibus a partir de quarta (10) por tempo indeterminado

Foto: Whidy Melo/ac24horas
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A capital acreana acordará amanhã sem o serviço de transporte coletivo, após o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (Sinttrapac) anunciar, ao final da sessão da Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (9), uma paralisação total dos ônibus a partir do primeiro horário da quarta-feira (10). A decisão, tomada por tempo indeterminado, é motivada pela falta de reajuste salarial dos rodoviários, que não recebem aumento desde maio, e pela reprovação indireta de um Projeto de Lei (PL) municipal que poderia injetar mais R$ 0,50 no subsídio do sistema de transporte público.


Os trabalhadores depositavam esperanças na aprovação do PL enviado pelo Executivo municipal nesta terça-feira (9), sem prévio aviso até para a base, que visava elevar o subsídio do transporte coletivo. No entanto, o projeto nem chegou a entrar em pauta na sessão de hoje, devido à ausência de anexos essenciais.


A paralisação, oficializada por ofício entregue à empresa Ricco Transportes, afeta diretamente cerca de 400 a 420 rodoviários, responsáveis pela operação de 105 ônibus na frota da capital. O sindicato garante que a mobilização respeitará a legislação, mantendo as porcentagens mínimas de operação exigidas por lei durante negociações.

Publicidade


O presidente do sindicato que representa os trabalhadores, Antônio Neto, enfatizou a urgência da medida e apelou pela compreensão da população. “A gente vem buscando esse diálogo com a empresa para respeito do reajuste do trabalhador, desde maio a empresa alega que não tem condições de fazer sem o reajuste do subsídio, e o trabalhador não pode ficar sem reajuste”, afirmou Neto.


Ele destacou que a data-base para revisão salarial da categoria é em maio, e os rodoviários “seguraram” a insatisfação até agora na expectativa da votação do subsídio. “A empresa disse que só dá o nosso reajuste se houver a liberação do subsídio. Então a gente já esperou demais e aí a partir de amanhã, já está todo mundo oficializado, a gente vai fazer a paralisação. Peço a compreensão da população de Rio Branco, mas, infelizmente, a gente vai ter que tomar essa decisão”, completou o sindicalista, que evitou apontar culpados diretamente. “Eu não quero dizer quem é culpado, quem não é. Essa parte a empresa ela tem que ver com a prefeitura. Eu falo pelo trabalhador, que o trabalhador não pode ficar sem o reajuste, porque tudo já subiu, as coisas sobem, a inflação subiu e a gente precisa do nosso reajuste.”


Apesar da paralisação, a frota que opera com 105 ônibus na circulação regular, deve continuar o serviço com 30% dos veículos, como manda a legislação.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Jarude denuncia bloqueio de mais de R$ 400 mil pela Secretaria de Esportes
Jarude denuncia bloqueio de mais de R$ 400 mil pela Secretaria de Esportes
Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco
Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco
Recursos do Idaf serão usados em obras de infraestrutura, diz Deracre
Recursos do Idaf serão usados em obras de infraestrutura, diz Deracre
Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube
Deputada Michelle Melo apoia mais uma edição do Acre Combat Clube
Após protestos de moradores, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias
Após protestos de moradores, obras de galerias na Sobral devem começar em até 15 dias
Em Rio Branco, audiência pública aborda aumento de tentativas de suicídio entre crianças
Em Rio Branco, audiência pública aborda aumento de tentativas de suicídio entre crianças

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube