Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro

Após atacar o STF (Supremo Tribunal Federal) em ato pela anistia, neste domingo, na avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, planeja uma nova ida a Brasília na próxima segunda-feira.


A agenda ainda não está definida, mas o plano inicial, segundo aliados, é dar continuidade às articulações iniciadas na capital federal na semana passada, em favor da anistia aos réus e condenados do 8 de Janeiro e da trama golpista. Se confirmada, a viagem ocorrerá três dias após a conclusão do julgamento.


Ainda não há no radar qualquer tentativa de reaproximação com a Corte após os ataques do governador no domingo, quando chamou o ministro Alexandre de Moraes de “tirano”.

Pessoas próximas a Tarcísio elevaram a temperatura junto ao STF em relação às declarações, e a repercussão não foi positiva. O governador, segundo interlocutores, não descarta um gesto futuro e um esclarecimento à Corte. Seu entorno divergiu ao longo de segunda-feira sobre o impacto de suas falas.


Um interlocutor próximo disse à CNN que esperava um discurso forte, mas que, nas falas, Tarcísio passou do tom.


Outra parte de seus aliados, porém, entendeu que ele apenas expôs o que muitos pensam em relação ao Judiciário, e que o momento — às vésperas do julgamento e em um ato na Paulista — pedia declarações mais contundentes.


