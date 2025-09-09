Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro

Após atacar o STF (Supremo Tribunal Federal) em ato pela anistia, neste domingo, na avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, planeja uma nova ida a Brasília na próxima segunda-feira.

A agenda ainda não está definida, mas o plano inicial, segundo aliados, é dar continuidade às articulações iniciadas na capital federal na semana passada, em favor da anistia aos réus e condenados do 8 de Janeiro e da trama golpista. Se confirmada, a viagem ocorrerá três dias após a conclusão do julgamento.

Ainda não há no radar qualquer tentativa de reaproximação com a Corte após os ataques do governador no domingo, quando chamou o ministro Alexandre de Moraes de “tirano”.

Pessoas próximas a Tarcísio elevaram a temperatura junto ao STF em relação às declarações, e a repercussão não foi positiva. O governador, segundo interlocutores, não descarta um gesto futuro e um esclarecimento à Corte. Seu entorno divergiu ao longo de segunda-feira sobre o impacto de suas falas.

Um interlocutor próximo disse à CNN que esperava um discurso forte, mas que, nas falas, Tarcísio passou do tom.

Outra parte de seus aliados, porém, entendeu que ele apenas expôs o que muitos pensam em relação ao Judiciário, e que o momento — às vésperas do julgamento e em um ato na Paulista — pedia declarações mais contundentes.