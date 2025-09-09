Tanízio Sá alerta que Acre é um dos estados mais afetados pelo tarifaço de Trump

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) afirmou nesta terça-feira, 9, durante sessão na Assembleia Legislativa, que o Acre está entre os estados mais impactados pelo tarifaço imposto pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo o parlamentar, somente em agosto o estado deixou de exportar cerca de US$ 70 mil em produtos para os Estados Unidos e outros países. “Foi feito um levantamento que comprova: nosso estado é pequeno, mas um montante de 74 mil dólares é significativo para nós”, disse.

De acordo com Sá, a maior parte das perdas se deve à exportação de gado e madeira, embora a soja também tenha sido afetada.

O deputado demonstrou preocupação com os impactos econômicos da medida e fez um alerta sobre a gravidade do cenário. “Acho que nós vamos ter a maior crise da história do nosso país. Tenho certeza disso, porque é sério. O pessoal não está levando a sério, acha que é brincadeira. O Acre foi o estado mais afetado. Pode fazer uma pesquisa e vai perceber. Para estados grandes, como Rio Grande do Sul e São Paulo, talvez não pese tanto, mas para nós pesa muito”, afirmou.

Sá também chamou atenção para os reflexos nos cofres públicos. “Quando cai o repasse federal, cai para todos: município, estado, FPM e FPE. Muitos municípios já estão no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a economia retrai, diminui o emprego, diminui a arrecadação de impostos, e isso afeta diretamente os municípios da federação”, completou.