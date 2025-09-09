Menu

Tanízio Sá alerta que Acre é um dos estados mais afetados pelo tarifaço de Trump

Foto: Sérgio Vale
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) afirmou nesta terça-feira, 9, durante sessão na Assembleia Legislativa, que o Acre está entre os estados mais impactados pelo tarifaço imposto pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump.


Segundo o parlamentar, somente em agosto o estado deixou de exportar cerca de US$ 70 mil em produtos para os Estados Unidos e outros países. “Foi feito um levantamento que comprova: nosso estado é pequeno, mas um montante de 74 mil dólares é significativo para nós”, disse.


De acordo com Sá, a maior parte das perdas se deve à exportação de gado e madeira, embora a soja também tenha sido afetada.

Publicidade


O deputado demonstrou preocupação com os impactos econômicos da medida e fez um alerta sobre a gravidade do cenário. “Acho que nós vamos ter a maior crise da história do nosso país. Tenho certeza disso, porque é sério. O pessoal não está levando a sério, acha que é brincadeira. O Acre foi o estado mais afetado. Pode fazer uma pesquisa e vai perceber. Para estados grandes, como Rio Grande do Sul e São Paulo, talvez não pese tanto, mas para nós pesa muito”, afirmou.


Sá também chamou atenção para os reflexos nos cofres públicos. “Quando cai o repasse federal, cai para todos: município, estado, FPM e FPE. Muitos municípios já estão no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando a economia retrai, diminui o emprego, diminui a arrecadação de impostos, e isso afeta diretamente os municípios da federação”, completou.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

PM faz busca a foragidos e acha drogas com monitorado e menor em situação de estupro
PM faz busca a foragidos e acha drogas com monitorado e menor em situação de estupro
Biths confirma obras de drenagem na Sobral para evitar alagamentos
Biths confirma obras de drenagem na Sobral para evitar alagamentos
CNU abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera
CNU abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera
PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral
PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral
Superintendente do Dnit desconhece obra em porto de Cruzeiro do Sul
Superintendente do Dnit desconhece obra em porto de Cruzeiro do Sul
Cid Ferreira rebate críticas e garante obras de drenagem na Sobral
Cid Ferreira rebate críticas e garante obras de drenagem na Sobral

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube