Superintendente do Dnit desconhece obra em porto de Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A declaração da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai fazer obras no porto do governo, Cruzeiro do Sul, pegou o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araujo, de surpresa.

Ele, que está em Brasília, disse que esse acordo não passou por ele e foi tratado direto com a direção do órgão na capital federal.

“Isso, para mim, é novo e eu estou por fora. O contrato seria de um PS 4, que é um modelo específico de porto. Não passou por nós e foi tratado direto com Brasília. Eu vou me inteirar direto com o diretor de Portos hoje porque estou aqui em Brasília”, pontuou.

Publicidade

Ricardo destaca que no Acre, o que foi tratado com ele foi um serviço na melhoria da rampa do Porto. “A única coisa que tem prevista agora é uma melhoria naquela rampa que a gente vai fazer. Estou mandando fazer alguns estudos pra fazer uma melhoria da subida da rampa”, concluiu.

A declaração de Sula Ximenes foi dada por meio de nota logo após um caminhão tombar na rampa de acesso à margem do Rio Juruá, onde as balsas com mercadoria são carregadas e descarregadas no Porto de Cruzeiro do Sul. Segundo o Deracre, o caso aconteceu por problemas no freio do veículo.