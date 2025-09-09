Som do Acre prorroga inscrições para oficinas e mapeamento da cena musical autoral

Artistas e bandas acreanas têm agora até, às 23:59, desta terça-feira, 9 de setembro, para se inscrever na 2ª edição do projeto Som do Acre, iniciativa que busca mapear, fomentar e fortalecer a cena musical autoral no estado. A proposta oferece oficinas formativas voltadas para gestão de carreira, distribuição digital e estratégias de comunicação, além da possibilidade de participação no line-up da 7ª edição do Festival Varadouro, que acontece ainda este ano.

As formações acontecem nos dias 11 e 12 de setembro, com profissionais renomados da área musical. No primeiro dia, o produtor cultural Edson Natale (@edsonnatale) ministra a oficina Planejamento e Música: como contar melhor a história da sua carreira musical. Ainda no dia 11, a cantora e compositora paraense Áila (@ailamusic) conduz a atividade “A música das Amazônias: caminhos e oportunidades”.

No dia 12, a programação segue com o produtor musical Pena Schmidt (@pena.schmidt) em A música no século XXI, e encerra com Fernanda Paiva (@ferpaiva), que abordará Estratégias de construção de marca e fortalecimento de carreiras e negócios na música.

Para a produtora cultural e organizadora da ação, Karla Martins, a prorrogação do prazo amplia o alcance do projeto e garante que mais artistas possam participar.

“O Som do Acre é uma oportunidade única de qualificação e de conexão com a cena nacional. Por isso decidimos ampliar o prazo, para que ninguém fique de fora. Queremos que os artistas acreanos aproveitem ao máximo esse momento de formação, troca de experiências e também de visibilidade no Festival Varadouro”, destaca.

Ela relembra ainda a evolução do projeto.

“Na versão do ano passado, a gente deu curso online e levou as bandas para tocar em São Paulo numa Noite Acreana. Na versão deste ano, nós estamos trazendo os profissionais aqui para o Acre e, das bandas que participarem e se inscreverem, eles selecionarão duas para já fazer parte da escalação do Festival Varadouro, que será em dezembro”, pontua.

O projeto é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.