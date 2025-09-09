Menu

Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)

Foto: Reprodução
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou nesta terça-feira, 9, um novo painel com 54 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental completo até o ensino superior, contemplando diversos perfis profissionais.


Entre os cargos ofertados estão engenheiro civil, representante comercial e técnico eletrônico. Os critérios de candidatura variam conforme a função, podendo incluir formação específica e experiência comprovada.


Um dos destaques do painel é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando a política de inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Anúncio


Os interessados devem procurar o Sine Acre para obter informações sobre requisitos, prazos e atualizações das vagas. Também é possível entrar em contato pelos telefones: (68) 3223-6502 | (68) 3224-1519 | (68) 3215-4500 | (68) 3215-4543.


PAINEL DE VAGAS - 09 DE SETEMBRO DE 2025(0
Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
“Exu Caveira” é denunciado por mais uma execução na capital
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid
Antes de voto em julgamento, Moraes reitera validade da delação de Cid
Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro
Tarcísio planeja nova ida a Brasília para articular anistia a Bolsonaro
Entrevista: ‘Não vou pautar anistia ampla, geral e irrestrita’, diz presidente da CCJ do Senado
Entrevista: ‘Não vou pautar anistia ampla, geral e irrestrita’, diz presidente da CCJ do Senado
Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto
Base governista está fechada com Mailza, diz Calixto
Mailza recebe documento com prioridades do agro em reunião com Fórum Empresarial
Mailza recebe documento com prioridades do agro em reunião com Fórum Empresarial

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube