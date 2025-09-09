Sine Acre oferta 54 vagas de emprego em Rio Branco nesta terça-feira (9)

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Acre divulgou nesta terça-feira, 9, um novo painel com 54 vagas de trabalho disponíveis em Rio Branco. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental completo até o ensino superior, contemplando diversos perfis profissionais.

Entre os cargos ofertados estão engenheiro civil, representante comercial e técnico eletrônico. Os critérios de candidatura variam conforme a função, podendo incluir formação específica e experiência comprovada.

Um dos destaques do painel é a reserva de oito vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando a política de inclusão e diversidade no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar o Sine Acre para obter informações sobre requisitos, prazos e atualizações das vagas. Também é possível entrar em contato pelos telefones: (68) 3223-6502 | (68) 3224-1519 | (68) 3215-4500 | (68) 3215-4543.