Silvio Santos previu que Serginho Groisman não daria certo na Globo: ‘A cara do SBT’

Um dos grandes gênios da televisão brasileira, Silvio Santos (1930-2024) foi certeiro em muitas de suas apostas e previsões, mas também errou feio em algumas outras. Quando Serginho Groisman anunciou ao então patrão que havia recebido uma proposta da Globo, ouviu do bilionário que não duraria na nova emissora. “Você é a cara do SBT”, disse o empresário.

A despedida veio com a previsão de que o formato de Serginho, que sempre conversou muito bem com o público jovem, não daria certo na líder de audiência. “Na hora que eu fui embora, ele falou: ‘Você não dura lá. Você não é a cara da Globo, é a cara do SBT'”, relembrou Groisman.

A revelação foi feita pelo próprio apresentador do Altas Horas em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, nesta terça-feira (9). Ele disse que estava em uma época de negociar a renovação de contrato com o SBT quando a líder de audiência bateu à sua porta.

“Eu falei pro Silvio: ‘Olha, eu tô enrolando [para acertar a renovação], mas é que tem uma emissora que está de olho. E eu não quero fazer disso um aumento de salário’, porque ele poderia achar que eu estava ali jogando. Falei: ‘Não é nada disso'”, contou Serginho.

Silvio Santos tentou convencer o apresentador a ficar no SBT, sem sucesso. “Eu falei: ‘Não, espera, na hora certa eu te conto’. E eu contei pra ele, e imediatamente foi anunciado que o Jô [Soares, 1938-2022] já estava assinando com a Globo também. Ele ficou maluco, coitado. E aí ele chamou: ‘O que você quer pra ficar?’. E aí começou uma conversa muito doida.”

Serginho explicou para o patrão que não podia recusar um convite da Globo, mesmo sem ter nenhuma certeza de que seu estilo funcionaria na emissora. “Eu cheguei pra ele e falei: ‘Olha, Silvio, eu tenho que embarcar nessa aventura. Eu amo aqui, tenho liberdade, tenho o meu trabalho, mas eu não posso deixar de ir para lá, mesmo se der errado, porque é a terceira ou a quarta maior emissora do mundo’.”

Groisman continuou: “‘Eu tenho que ir lá aprender, assim como aprendi com você aqui, eu tenho que ir para uma aventura diferente’. E ele falou: ‘Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o cenário pronto e vou ter outros apresentadores [no Programa Livre]’, como teve mesmo”.

Quando Serginho se afastou do SBT, em 1999, o Programa Livre passou a ser comandado em um esquema de revezamento, com diferentes apresentadores para cada dia da semana: Ney Gonçalves Dias, Márcia Goldschmidt, Lu Barsoti, Christina Rocha e Otávio Mesquita.

No ano seguinte, porém, Silvio entendeu que Groisman não voltaria e apostou em uma opção mais definitiva: Babi Xavier, que brilhava até então na MTV Brasil, foi contratada para assumir o Programa Livre. Ela seguiu na atração até dezembro de 2001, quando o formato saiu do ar.

Já o Altas Horas segue até hoje na programação de sábado da Globo e foi tão bem-sucedido que passou a ser exibido mais cedo, logo após a novela das nove –o que tira um pouco o sentido de seu título e do slogan “vida inteligente na madrugada”, mas não a sua importância nem o seu prestígio.