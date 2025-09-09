Senador Sérgio Petecão leva atendimento previdenciário a Santa Rosa do Purus

Moradores de Santa Rosa do Purus estão recebendo um serviço que faz a diferença na vida de quem vive em áreas isoladas. Graças a uma parceria entre o gabinete do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), a prefeitura local e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os atendimentos previdenciários foram iniciados nesta semana. O senador tem atuado para ampliar esses atendimentos, garantindo que a população receba seus direitos sem precisar sair de suas regiões, levando cidadania e respeito a todos.

A ação começou na segunda-feira (8), nas dependências do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e segue até sexta-feira (12), oferecendo aposentadoria por idade rural, salário-maternidade, benefícios assistenciais. O mesmo ocorre em casos de incapacidade, de perícias médicas e sociais.

Para o prefeito Tamir Sá, que acompanha de perto o trabalho, a iniciativa é um verdadeiro avanço. Em sua opinião, a sensibilidade do governo federal e as atuações do senador em Brasília são essenciais para viabilizar esse mutirão de atendimento para a população, tão carente de serviços públicos.

“Muita gente daqui não tem como ir a outras cidades para resolver questões previdenciárias. Ter esses serviços em nosso município é uma grande conquista. Sou grato à equipe do INSS e, em particular, ao senador Petecão, que não mediu esforços para trazer esse atendimento à nossa comunidade”, destacou o prefeito.

Petecão reforçou ser prioridade de seu mandato levar serviços essenciais a quem mora em áreas isoladas. Ele lembrou que essa ação itinerante é fruto de um trabalho contínuo junto ao governo federal, agradecendo, por isso, a todos os envolvidos por seu apoio. Ressaltou:

“Esta é uma luta antiga. Não podemos deixar que acreanos fiquem sem atendimento em razão de distância ou de dificuldades de acesso. Quero agradecer ao governo federal e ao prefeito Tamir Sá por essa parceria que realmente muda a vida da nossa gente. Vou continuar batalhando para levar este serviço a cada acreano que precisa, porque dignidade e inclusão social não podem esperar,” afirmou.