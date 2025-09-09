Menu

Recursos do Idaf serão usados em obras de infraestrutura, diz Deracre

Foto: Ascom/Deracre
O Governo do Acre informou que os recursos destinados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) estão sendo aplicados em obras de pavimentação na sede do próprio Idaf, em Rio Branco (AC). A nota foi divulgada na manhã desta terça-feira, 09, após a publicação de um decreto que repassa R$ 157 mil do Idaf ao Deracre.


De acordo com a gestão estadual, os trabalhos contemplam a pavimentação asfáltica da área de circulação de veículos e do estacionamento do Departamento de Transporte, localizado na unidade. A intervenção inclui serviços de terraplanagem, drenagem, construção de meio-fio e sarjetas, além da instalação de saídas d’ água e dissipadores de energia. Também estão previstos postes de iluminação e a implantação da sinalização vertical e horizontal.


Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o redirecionamento dos recursos está amparado pela Constituição e permite garantir investimentos em áreas consideradas prioritárias. A execução das obras está sob a responsabilidade direta do Deracre.

