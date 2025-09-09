Primeiro hospital de saúde indígena do Brasil é inaugurado na Terra Yanomami

Começou a funcionar neste fim de semana, em Roraima, o Centro de Referência em Saúde Indígena Xapori Yanomami, a primeira unidade hospitalar voltada exclusivamente para a saúde indígena no Brasil. O hospital atenderá cerca de 60 comunidades da Terra Yanomami, beneficiando aproximadamente 10 mil pessoas.

O território vive há décadas sob pressão do garimpo ilegal, que devasta a floresta, contamina rios e compromete a sobrevivência dos povos locais. Desde janeiro de 2023, a região está em situação de emergência em saúde pública, levando o governo federal a intensificar ações de assistência, como envio de profissionais, distribuição de alimentos e retirada de garimpeiros.

O hospital foi construído a partir de um acordo de cooperação entre a Central Única das Favelas (Cufa), o Ministério da Saúde e a organização Target Ruediger Nehberg Brasil. Iniciadas em agosto de 2024, as obras custaram cerca de R$ 29 milhões.

A unidade está equipada para atendimentos de urgência e emergência, consultas médicas, exames e tratamento de doenças recorrentes entre os Yanomami, como malária e desnutrição.