Por que Fogaça está fora do MasterChef Confeitaria? Ele explica ausência

Quem acompanhar a segunda temporada do MasterChef Confeitaria, que estreia nesta terça (9) na Band, perceberá uma mudança importante: o chef Henrique Fogaça não aparecerá no programa. Ele de fato decidiu se ausentar desta edição do reality por motivos pessoais: preferiu passar mais tempo com os filhos.

O MasterChef Confeitaria ficará no ar entre setembro e outubro, e os episódios foram gravados nos estúdios da Band em julho deste ano. O chef considerou que seria melhor tirar este período de folga, para curtir mais sua família.

“Eu tenho três filhos. Eu tenho a Olívia, que é especial, tem 18 anos. Tem o João, de 16, e tem a Maria, de nove anos. Já são anos de programa, e o batidão aqui é pesado”, explicou o jurado.

“Eu fico com eles em julho durante 15 dias, e normalmente em julho a gente tá gravando aqui. No ano passado, minha filha falou: ‘Papai, eu venho na sua casa ficar com você e você fica trabalhando'”, lembrou ele.

“Às vezes, tem que abdicar de algumas coisas para ter outras. Então, eu conversei com a Marisa [Mestiço, diretora do reality] e pedi para ficar fora, pra abrir mão do MasterChef Confeitaria, para estar mais presente na vida dos meus filhos, da Olívia, do João e da Maria. Como eu não moro com os meus filhos, que moram com as mães, nas férias a gente faz isso”, ressaltou.

“Eu pensei muito, né, porque eu amo MasterChef. A temporada de confeitaria, meu, [foi] f*da demais, a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso. E eu tive que abrir mão para estar com os meus filhos e passar essas férias com eles, tranquilo em casa”, concluiu o chef.

Mesmo sem Fogaça, o programa não ficará desfalcado. O time de jurados continuará com três chefs, que avaliarão os pratos e quitutes desenvolvidos pelos competidores.

Helena Rizzo e Erick Jacquin retornam a seus postos e seguem como jurados do reality. Diego Lozano completa a equipe. Ele é chef confeiteiro renomado e dono de uma das confeitarias mais famosas e respeitadas de São Paulo.

Lozano já havia participado, como jurado, da primeira temporada do MasterChef Confeitaria. Agora, ele promete que a nova disputa vai ser quente para os confeiteiros profissionais.

“Reunimos concorrentes com personalidades fortes; portanto, os confrontos serão acirrados. Muitos acreditam estar prontos até entrarem na cozinha e entenderem que esse é um ambiente extremamente minucioso. Não importa quantos anos de profissão você tenha ou quão bom seja aqui fora. Dentro dessa disputa, é como se estivesse começando do zero”, afirmou.

O MasterChef Confeitaria irá ao ar na Band, às terças, às 22h30. O programa também ficará disponível no Bandplay, no canal da Band no YouTube e na plataforma de streaming HBO Max.