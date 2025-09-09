Policiais penais cobram convocação de aprovados e melhorias no trabalho

O policial penal James Peteca esteve, junto com outros profissionais da categoria, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira, 9, onde cobraram pautas urgentes relacionadas ao sistema penitenciário.

Segundo ele, a categoria cobra a criação do CNPJ da Polícia Penal, que ainda não existe, além de melhorias nas condições de trabalho. “Na semana passada, demos uma entrevista falando que, em alguns locais do interior, havia apenas um policial penal de plantão. No sábado, oito presos fugiram. Então, temos conhecimento de causa, mas o governo não ouve quem está na linha de frente. Precisamos dar seriedade a essa situação”, afirmou.

Outro ponto destacado foi a situação dos aprovados no concurso público. De acordo com James, cerca de 300 policiais penais concluíram o curso de formação, mas ainda aguardam convocação. “Muitos largaram empregos estáveis para fazer o curso e agora estão sem trabalho, com famílias para sustentar, enquanto o sistema segue sobrecarregado”, disse.

Para o policial penal, a falta de efetivo é a principal causa das fugas registradas nos presídios acreanos. Ele criticou a postura do governo e da direção do sistema penitenciário diante do problema. “Quando acontecem fugas, abrem processo administrativo contra o servidor, quando, na verdade, deveriam responsabilizar a direção, que se cala diante do governo”, declarou.

Entre as reivindicações estão: a convocação imediata dos aprovados no concurso, a criação do CNPJ da Polícia Penal e a implementação do plano de cargos e carreiras.

“Somos a única força do Estado cujo salário está no final da lista. Precisamos de equiparação salarial, como a Constituição garante, mas o governo até agora ignora completamente o sistema penitenciário. Isso não pode continuar”, concluiu James Peteca.