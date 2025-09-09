Menu

PM faz busca a foragidos e acha drogas com monitorado e menor em situação de estupro

Na busca pelos oito fugitivos do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar encontrou na Vila Lagoinha, na BR-364, na noite desta segunda-feira,8, um ponto de venda de drogas de um homem que usa tornozeleira eletrônica e uma menor que foi estuprada e está grávida.


O comandante em exercício da Polícia Militar da região do Juruá, Capitão Tales Campos, conta que recebeu uma denúncia anônima, de que um indivíduo estava dando abrigo a um foragido do presídio. A equipe policial foi até o local conhecido como boca de fumo do Kiko. No cerco, ele tentou se evadir e se desfazer do material entorpecente dentro do vaso sanitário. Mas a PM achou vários papelotes de maconha, cocaína e crack, no interior da residência e próximo de um pé de coco. Material como tesoura, linha e itens utilizados para embalar a droga também foram encontrados e ele foi preso em flagrante. Um possível caso de estupro também foi descoberto.


“Na casa foi encontrado uma menor de 14 anos que convivia com esse indivíduo no local. A menor informou que estava grávida desse indivíduo, aí não se sabe há quanto tempo eles convivem e muito provavelmente aí temos um caso de estupro de vulnerável também. A menor também foi conduzida à delegacia, também a sua mãe foi acionada para prestar os devidos esclarecimentos”, contou o militar.

