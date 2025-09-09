PM apreende carga de Cytotec em ferry boat no Amapá

Durante fiscalização de rotina, policiais militares do Batalhão Ambiental (PM-AP) apreenderam 140 cápsulas do medicamento Cytotec, de venda proibida no Brasil, em uma embarcação no Porto de Santana, a 17 km de Macapá.

O ferry boat fazia a rota entre Santana (AP) e Santarém (PA). Os comprimidos estavam escondidos em um camarote e poderiam render cerca de R$ 20 mil no mercado clandestino. Nenhum responsável pela carga foi identificado. O material foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Cytotec integra a lista de medicamentos sob controle especial devido aos riscos que oferece à saúde. Sua venda ilegal, geralmente associada a tentativas clandestinas de interrupção da gravidez, configura crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comércio irregular de produtos medicinais.

