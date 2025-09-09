Menu

PM apreende 20 quilos de entorpecente no bairro Palheiral

Foto: PMAC
Policiais militares do 1º Batalhão, em ação integrada com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC), apreenderam nessa terça-feira, 9, aproximadamente 20 quilos de substância entorpecente aparentando ser maconha do tipo skunk, no bairro Palheiral, em Rio Branco.


A equipe realizava um patrulhamento quando identificou um veículo suspeito, que ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir. Durante o acompanhamento, os ocupantes abandonaram o automóvel e fugiram a pé. No interior do carro, os militares localizaram um saco de fibra contendo várias embalagens do entorpecente, além de documentos e objetos pessoais. O material foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.


