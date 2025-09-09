Menu

PF investiga fraude em licenças ambientais e transporte ilegal de cassiterita na Terra Yanomami

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (8) a operação Ouro Negro, contra um esquema de facilitação na emissão de licenças ambientais e transporte ilegal de cassiterita extraída da Terra Indígena Yanomami.


A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em Roraima, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro. Também foi determinado o bloqueio de mais de R$ 265 milhões e a suspensão das atividades de empresas investigadas. Em Boa Vista, policiais cumpriram mandado na sede da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh).


De acordo com a PF, a operação faz parte da Operação Libertação, que cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, que prevê medidas de desintrusão da Terra Yanomami.

