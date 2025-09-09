O golpe baixo que Marco Aurélio dá para queimar Odete Roitman em Vale Tudo

Odete Roitman (Debora Bloch) será vítima de uma série de ataques calculados por Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo. Em uma tentativa desesperada de tirá-la da presidência da TCA, o vilão lançará mão de um verdadeiro golpe sujo: mandará vazar para a imprensa um dossiê sobre a vida amorosa da empresária e também uma denúncia envolvendo um suposto esquema de favorecimento milionário com a mudança da rota de um voo para um novo aeroporto.

A investida começará logo após o casamento de Odete com César (Cauã Reymond). Marco Aurélio dirá abertamente à companheira, Leila (Carolina Dieckmmann), que a queda da ex-sogra está próxima e que ele quer uma parte maior dos lucros da empresa.

A própria Odete será surpreendida ao ler a reportagem que escancarará todos os homens com quem ela se envolveu. A notícia sugerirá que ela teria usado os relacionamentos em benefício próprio, o que a deixará em alerta para a possível reprovação do Conselho da TCA.

Nos capítulos seguintes, o clima vai azedar de vez entre os dois. Afonso (Humberto Carrão) revelará à mãe que ouviu de um jornalista sobre um novo escândalo a caminho: a denúncia de que a TCA teria lucrado com uma manobra ilegal para desviar voos para um aeroporto no Centro-Oeste.

Odete ficará furiosa e, ao perceber o envolvimento direto de Marco Aurélio, prometerá destruir o ex-genro. Ela começará a agir logo em seguida.

Delação de Freitas

Determinada a se defender, ela escalará Mário Sérgio (Thomás Aquino) para levantar provas de que Marco Aurélio está por trás dos vazamentos. O embate entre os dois vai crescer até que a bilionária será oficialmente derrotada em uma reunião do conselho –exatamente como o o vice-presidente previa.

O contra-ataque dela não demorará. Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco Aurélio, procurará a empresária e se oferecerá para delatar o patrão em troca de R$ 300 mil para comprar uma casa para sua mãe e de proteção dentro da empresa.

A guerra pelo comando da TCA vai esquentar, e ambos sofrerão atentados nos próximos capítulos do remake. Ele levará um tiro depois de se casar com Leila, e Odete será baleada ao dirigir por uma estrada sozinha.