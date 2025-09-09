Menu

O golpe baixo que Marco Aurélio dá para queimar Odete Roitman em Vale Tudo

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo: ele vai tentar queimar a imagem da presidente da TCA - Foto: Reprodução/TV Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) será vítima de uma série de ataques calculados por Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo. Em uma tentativa desesperada de tirá-la da presidência da TCA, o vilão lançará mão de um verdadeiro golpe sujo: mandará vazar para a imprensa um dossiê sobre a vida amorosa da empresária e também uma denúncia envolvendo um suposto esquema de favorecimento milionário com a mudança da rota de um voo para um novo aeroporto.


A investida começará logo após o casamento de Odete com César (Cauã Reymond). Marco Aurélio dirá abertamente à companheira, Leila (Carolina Dieckmmann), que a queda da ex-sogra está próxima e que ele quer uma parte maior dos lucros da empresa.


A própria Odete será surpreendida ao ler a reportagem que escancarará todos os homens com quem ela se envolveu. A notícia sugerirá que ela teria usado os relacionamentos em benefício próprio, o que a deixará em alerta para a possível reprovação do Conselho da TCA.

Nos capítulos seguintes, o clima vai azedar de vez entre os dois. Afonso (Humberto Carrão) revelará à mãe que ouviu de um jornalista sobre um novo escândalo a caminho: a denúncia de que a TCA teria lucrado com uma manobra ilegal para desviar voos para um aeroporto no Centro-Oeste.


Odete ficará furiosa e, ao perceber o envolvimento direto de Marco Aurélio, prometerá destruir o ex-genro. Ela começará a agir logo em seguida.


Delação de Freitas


Determinada a se defender, ela escalará Mário Sérgio (Thomás Aquino) para levantar provas de que Marco Aurélio está por trás dos vazamentos. O embate entre os dois vai crescer até que a bilionária será oficialmente derrotada em uma reunião do conselho –exatamente como o o vice-presidente previa.


O contra-ataque dela não demorará. Freitas (Luis Lobianco), braço direito de Marco Aurélio, procurará a empresária e se oferecerá para delatar o patrão em troca de R$ 300 mil para comprar uma casa para sua mãe e de proteção dentro da empresa.


A guerra pelo comando da TCA vai esquentar, e ambos sofrerão atentados nos próximos capítulos do remake. Ele levará um tiro depois de se casar com Leila, e Odete será baleada ao dirigir por uma estrada sozinha.


