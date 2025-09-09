Menu

Ney Amorim rebate Jarude e nega paralisação de emenda para campeonatos esportivos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, se manifestou na tarde desta terça-feira, 9, após declarações do deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), que afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa que a pasta estaria retendo cerca de R$ 400 mil, impedindo a realização de dois dos maiores campeonatos amadores do Acre — um de futsal e outro de futebol de areia.


Amorim classificou as falas como inverídicas. “Não é verdadeira a informação do deputado Emerson Jarude de que esta secretaria esteja prejudicando ou impedindo a realização dos campeonatos de futsal e futebol de areia”, disse.


O secretário também destacou que, como parlamentar, Jarude tem a obrigação de compreender que a execução de emendas não ocorre de forma imediata.

Publicidade


“Para executar uma emenda não basta apenas uma transferência via Pix ou TED. Recurso público se aplica com responsabilidade e levando em conta as normas dos órgãos de controle. Além disso, é mentirosa a informação de que a execução da citada emenda está paralisada”, afirmou.


Segundo Ney Amorim, a emenda está em execução e segue os trâmites burocráticos e administrativos exigidos, sem qualquer impedimento político. Ele garantiu ainda que os campeonatos serão realizados normalmente.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Câmara Criminal nega recurso que tentava absolvição do “Maníaco do Horto”
Câmara Criminal nega recurso que tentava absolvição do “Maníaco do Horto”
Estrutura do Festival do Coco é montada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima
Estrutura do Festival do Coco é montada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima
Gladson e Mailza entregam quase 400 títulos e Iteracre faz história em Plácido de Castro
Gladson e Mailza entregam quase 400 títulos e Iteracre faz história em Plácido de Castro
Homem ateia fogo a banheiros na Esplanada durante julgamento no STF
Homem ateia fogo a banheiros na Esplanada durante julgamento no STF
Congresso promulga PEC que muda regras para pagamento dos precatórios
Congresso promulga PEC que muda regras para pagamento dos precatórios
Lula: não precisamos de intervenções estrangeiras para combater crimes
Lula: não precisamos de intervenções estrangeiras para combater crimes

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube