Ney Amorim rebate Jarude e nega paralisação de emenda para campeonatos esportivos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, se manifestou na tarde desta terça-feira, 9, após declarações do deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), que afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa que a pasta estaria retendo cerca de R$ 400 mil, impedindo a realização de dois dos maiores campeonatos amadores do Acre — um de futsal e outro de futebol de areia.

Amorim classificou as falas como inverídicas. “Não é verdadeira a informação do deputado Emerson Jarude de que esta secretaria esteja prejudicando ou impedindo a realização dos campeonatos de futsal e futebol de areia”, disse.

O secretário também destacou que, como parlamentar, Jarude tem a obrigação de compreender que a execução de emendas não ocorre de forma imediata.

Publicidade

“Para executar uma emenda não basta apenas uma transferência via Pix ou TED. Recurso público se aplica com responsabilidade e levando em conta as normas dos órgãos de controle. Além disso, é mentirosa a informação de que a execução da citada emenda está paralisada”, afirmou.

Segundo Ney Amorim, a emenda está em execução e segue os trâmites burocráticos e administrativos exigidos, sem qualquer impedimento político. Ele garantiu ainda que os campeonatos serão realizados normalmente.