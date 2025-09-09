Neném acusa Joabe Lira de agir como “soldado raso” de Bocalom na Câmara

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco nesta terça-feira (9) virou palco de um embate acalorado, com o vereador Neném Almeida (MDB) lançando críticas contundentes ao presidente da Casa, Joabe Lira (PL), e ao prefeito Tião Bocalom (PL). Utilizando charges publicadas no ac24horas como ilustração, Almeida acusou os líderes de priorizarem interesses pessoais e da Prefeitura em detrimento do povo.

O estopim das críticas de Almeida foi o recente episódio envolvendo o superintendente da RBTrans (Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Rio Branco), Clendes Vilas Boas, acusado de assédio por servidoras. Almeida não poupou palavras ao relembrar o caso.

“Pela primeira vez que ele [Joabe Lira] votou nessa casa, ele votou contra o povo. Ele votou a favor dos assediadores. Ele votou de acordo com o que o pai dele mandou, o senhor Tião Bocalom”, disparou o vereador. Ele exibiu uma charge do ac24horas, que segundo Almeida, simboliza o medo de retaliações e a cumplicidade na gestão.

Anúncio

Não satisfeito com o primeiro episódio, Almeida exibiu outra charge do ac24horas, desta vez satirizando Joabe Lira. A imagem mostra o presidente da Câmara em pose subserviente, com a legenda “O que eu devo fazer? Senhor prefeito, mande que eu obedeça”. “Olha aí o nosso presidente. É isso que essa casa está fazendo através do senhor presidente Joabe Lira. O que o prefeito manda ele faz”, criticou Almeida. Ele acusou a Câmara de ser um “puxadinho da Prefeitura”, com Lira agindo como “soldado raso” do prefeito, priorizando ordens do Executivo em vez da independência legislativa.

Antes de encerrar, Almeida anunciou requerimentos para investigar “cargos comissionados” na Câmara – alegando mais de 30 posições sem transparência – e contratos da Casa, cujos destinos seriam desconhecidos. Ele ironizou declarações recentes de Joabe Lira à imprensa, sobre economia e corte de diárias: “Ele se enganou na imprensa dizendo: ‘Eu estou economizando, acabei com as passagens, com as viagens’. Eu nunca viajei, nunca ganhei diária, e nem pretendo”. A fala alude a uma crise financeira na Câmara, com repasses incompletos da Prefeitura, que tem gerado insatisfação até na base aliada.

Joabe Lira não foi encontrado pela reportagem para falar sobre as denúncias. Ele não compareceu à Câmara até o fechamento desta matéria, mas o espaço permanece aberto para a sua manifestação.