Não é normal Heleno ter agenda com anotações golpistas, diz Moraes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou não ser “normal” o general da reserva Augusto Heleno ter uma agenda com anotações golpistas.

“Não é razoável achar normal um general do Exército, um general quatro estrelas, ministro do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], ter uma agenda com anotações golpistas; ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições; para deslegitimar o poder Judiciário e para se perpetuar o poder”, declarou Moraes durante seu voto no julgamento sobre suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em contrapartida, na última quarta-feira (3), a defesa de Heleno disse em sua sustentação que a agenda do general, utilizada como prova na investigação, não era golpista, mas um “suporte da memória”.

Publicidade