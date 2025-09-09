Menu

Não é normal Heleno ter agenda com anotações golpistas, diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou não ser “normal” o general da reserva Augusto Heleno ter uma agenda com anotações golpistas.


“Não é razoável achar normal um general do Exército, um general quatro estrelas, ministro do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], ter uma agenda com anotações golpistas; ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições; para deslegitimar o poder Judiciário e para se perpetuar o poder”, declarou Moraes durante seu voto no julgamento sobre suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.


Em contrapartida, na última quarta-feira (3), a defesa de Heleno disse em sua sustentação que a agenda do general, utilizada como prova na investigação, não era golpista, mas um “suporte da memória”.

Ieptec abre seletivo para docentes bolsistas em cursos de educação profissional e tecnológica
Zé Lopes sugere desconto salarial a vereadores que atrasam sessões na Câmara
Câmara volta a atrasar sessão por falta de quórum nesta terça-feira (9)
Governo cria grupo de trabalho para discutir ICMS Ecológico em terras indígenas
Escolas de ensino fundamental do Acre poderão ser municipalizadas
11ª Conferência Municipal de Saúde será no dia 25 de setembro
