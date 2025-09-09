Motoristas da Ricco apoiam aumento de subsídio para garantir reajuste salarial

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Motoristas da empresa Ricco Transportes – única prestadora de serviço de transporte coletivo em Rio Branco – comparecem na Câmara Municipal, nesta terça-feira (9), para acompanhar a apreciação do Projeto de Lei (PL) enviado pelo executivo municipal que propõe o aumento de R$ 0,50 no subsídio do transporte público coletivo da capital. O valor do subsídio por passageiro passará de R$ 2,63 para R$ 3,13, mantendo a tarifa ao usuário em R$ 4,00.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre, Antônio Neto, a aprovação do projeto é crucial para garantir o reajuste salarial da categoria, cuja data-base é em maio.

“A gente veio acompanhar a votação, porque a PL do subsídio desceu na quinta-feira e a votação é hoje. Protocolamos na prefeitura e na empresa o pedido de reajuste salarial, mas a Ricco Transportes alega que não tem condições de conceder o aumento sem o subsídio”, explicou Antônio Neto.

Publicidade

Questionado sobre os detalhes do aumento do subsídio, Neto admitiu não ter informações precisas sobre os valores, já que as negociações ocorrem diretamente entre a prefeitura e a empresa. “Essa parte é entre a empresa e a prefeitura. O que estamos buscando aqui é o direito do trabalhador, que é o nosso reajuste”, afirmou.